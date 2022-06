ชิค รีพับบลิค จ่อขาย IPO 360 ล้านหุ้น เข้า mai Q3/65

นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) หรือ CHIC ผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ที่นอนและเครื่องนอนครบวงจรในรูปแบบร้านค้าเดี่ยวขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์หลัก "ชิค รีพับบลิค" (CHIC) และ "ริน่า เฮย์" (RINA HEY) และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศภายใต้แบรนด์ "แอชลีย์ (Ashley)" เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ CHIC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทเพิ่มเติมสำหรับการขายแบบ E-Commerce ในกัมพูชา เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงพื้นที่บางสาขาในประเทศและขยายพื้นที่ให้เช่า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินCHIC ถือเป็นโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน และที่นอนและเครื่องนอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดีไซน์สวยงามโดดเด่น ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแนวคิด "Home Fashion Living" การอยู่อาศัยไม่ใช่เพียงเพื่อการอาศัยเพียงอย่างเดียว แต่อยู่อย่างมีสไตล์ รสนิยมและดีไซน์ สินค้าแต่ละแบรนด์จึงมีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบ ไลฟ์สไตล์การใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม และมีบริการพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้าภายในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาในสาขาเพิ่มขึ้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้ทุกสาขานอกจากนี้ CHIC มีทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วรวม 6 สาขา โดยแบ่งเป็น 5 สาขาในประเทศ ได้แก่ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม พัทยา บางนา ราชพฤกษ์ และรามอินทรา และ 1 สาขาในต่างประเทศ ได้แก่ สาขากัมพูชาอีกทั้งบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการจำหน่ายและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลักษณะแบบติดผนัง (Built in) และแบบลอยตัว (Loose Furniture) สำหรับงานโครงการ เช่น โครงการห้องชุด คอนโดมิเนียม นอกจากนี้ ยังมีบริการออกแบบตกแต่งภายในโดยทีมดีไซเนอร์และรับเหมาก่อสร้างครบวงจร พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางให้บริการเช่าและรับจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านโดย Stylist ประกอบกับมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อสร้างเทรนด์ที่ทันสมัยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางจำหน่ายออนไลน์ตามกลยุทธ์ O2O (Offline to Online และ Online to Offline) เพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง 52% ธุรกิจงานโครงการ 44% ธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายใน 1% และธุรกิจให้บริการ 3%นายธีร์ จารุศร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า ปัจจุบัน CHIC มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 500 ล้านบาท และภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ CHIC จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 680 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 360 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังเสนอขาย IPOโดยหลังจากนี้บริษัทเตรียมเดินหน้านำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป โดยจะทำการโรดโชว์ให้ผู้ที่สนใจผ่านรูปแบบออนไลน์ (Facebook Live) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถติดตามรับฟังการนำเสนอข้อมูลได้ในช่องทาง FB : Chic Republic