Metaverse จะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมใดบ้าง / นเรศ เหล่าพรรณราย

ซึ่งการมีเทคโนโลยีในการนำเสนอที่สมจริงขึ้นจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเล่นเกมส์มากขึ้น ตามมาด้วยสังคมออนไลน์อย่างที่เกิดขึ้นกับ The Second Life,Decentraland และ The Sandboxอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถนำ Metaverse ไปต่อยอดได้อย่างดีคือโดยสามารถนำเทคโนโลยีอย่าง XR เข้าไปช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ในการออกกำลังกายได้ ตามาด้วยการเรียนทางไกลหรือ Remote Learning ซึ่งนำเอาเทคโนโลยี Virtual มาช่วยให้การเรียนการสอนมีความสมจริงมากขึ้นแต่อุตสาหกรรมที่สามารถนำเอา Metaverse มาต่อยอดได้อย่างมากก็คือจากปัจจุบันยังถูกใช้เป็นตลาดซื้อขายสำหรับ NFT เป็นหลักแต่แท้จริงแล้ว Metaverse สามารถเป็นช่องทางการทำการตลาดตลอดจนการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการจับจ่ายซื้อของอย่างเช่นการที่ลูกค้าสามารถลองเสื้อผ้าก่อนที่จะซื้อได้ด้วยความสมจริงมากขึ้นโดย McKinsey ได้ประเมินมูลค่าตลาดของ Metaverse ในอุตสาหกรรมต่างๆพบว่าการที่ Metaverse มีหนึ่งองค์ประกอบสำคัญคือไม่ว่าจะเป็นแว่นตา อุปกรณ์ที่สวมใส่ตามร่างกายตลอดจนอุปกรณ์ในการประมวลผล จะเป็นกาสร้างความเติบโตให้กับอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆออกสู่ตลาดและการที่มีฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้ธุรกิจประเภทซอฟท์แวร์ขยายตัวตามไปด้วยตั้งแต่เทคโนโลยี 3D,Virtual รวมไปถึงนักพัฒนาทางด้าน Soft Content ต่างๆที่จะต้องขยายตัวตามไปด้วยอนาคตเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นคอร์ปอเรทขนาดใหญ่มีการพัฒนา Metaverse ของตัวเองขึ้นมาซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงาน การวิจัยพัฒนาตลอดจนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจออนไลน์เพิ่มขึ้นได้อีกหลายเท่า