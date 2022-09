SCGP ลงทุนธุกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในสหรัฐฯ

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เข้าถือหุ้นใน “Jordan Trading Inc.” ผู้จัดหาและจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลในสหรัฐอเมริกา เพิ่มความสามารถจัดหาวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลอีก 1 แสนตันต่อปี และเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจผ่านการผสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านรีไซเคิลกับเครือข่ายในอาเซียนและยุโรปอย่าง Peute ผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า เทรนด์ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ SCGP รุกขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรีไซเคิลวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวและเสริมศักยภาพให้การดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในทุกระดับ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย การผลิตสินค้าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ตลอดถึงการนำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ล่าสุด ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 90.1 ใน Jordan Trading Inc. หรือ Jordan (จอร์แดน) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล (Recovered Paper - RCP) ที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยธุรกรรมดังกล่าวดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่และถือหุ้นทั้งหมด ใช้เงินลงทุน 1.98 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 73 ล้านบาท สำหรับหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 9.9 ใน Jordan ถือโดย SCG International USA Inc. หรือ SCG INTL US ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดย SCGP จะเริ่มแสดงผลประกอบการของ Jordan ในงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไปJordan มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลกว่า 34 ปี และมีเครือข่ายการจัดหาวัตถุดิบครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางถึงฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุด โดยมีความสามารถจัดหาวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลประมาณ 1 แสนตันต่อปี ด้วยระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าในประเทศและทางเรือ ผลการดำเนินงานของ Jordan ในปี 2564 มีรายได้ 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 568 ล้านบาท และมีกำไร 1 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินรวม 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 117 ล้านบาท ณ สิ้นปีการทำธุรกรรมดังกล่าวนับเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ Merger & Partnership (M&P) หลังจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Peute Recycling B.V. หรือ Peute (เพอเธ่) ผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษและพลาสติกรายใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางของ SCGP ที่จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของบริษัทฯ อีกทั้งการผสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Jordan และ Peute จะเพิ่มขีดความสามารถการขยายฐานการจัดหาวัตถุดิบรีไซเคิลในต่างประเทศ และส่งผลดีต่อการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบกล่องกระดาษใช้แล้วคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา (American Old Corrugated Containers : AOCC) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ช่วยเพิ่มคุณภาพกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษได้โดยตรง“SCGP มั่นใจว่าการผนึกกำลังทางธุรกิจกันครั้งนี้ จะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ SCGP ให้เครือข่ายรีไซเคิลในภูมิภาคอาเซียน Peute ในยุโรป และ Jordan ในสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับขีดความสามารถการดำเนินงานต่อไป” นายวิชาญ กล่าวSCGP มุ่งมั่นตอบสนองต่อการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยนำเสนอสินค้า บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ กระดาษบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นอื่นๆ โดยมีฐานการผลิตกว่า 50 แห่งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหราชอาณาจักร สเปน และเนเธอร์แลนด์