TACC คว้ารางวัลระดับโลก Superior Taste Award 3 ปีซ้อน

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล Superior Taste Award ปี 2565 จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม โดยเป็นการได้รับรางวัลในปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เนื่องจากได้รับการยกย่องจากเชฟ & ซอมเมอลิเยร์ ซึ่งเป็นรางวัลตอกย้ำถึงคุณภาพ และรสชาติสินค้า จากความพยายามอย่างต่อเนื่องของทีมงานในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และรักษามาตรฐานในระดับสากลได้เป็นอย่างดี ซึ่งรางวัล Superior Taste Award จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า คู่ค้า และสนับสนุนยอดขายเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตสำหรับเครื่องดื่มที่ TACC ได้รับรางวัล Superior Taste Award ปี 2565 ประกอบด้วย เครื่องดื่มในมุม All Café ได้แก่ UJI MATCHA และเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ณ อรุณ ได้แก่ ชาซีลอน ณ อรุณขณะที่ในปี 2564 ได้รับรางวัลในส่วนของเครื่องดื่มเย็นในโถกด ได้แก่ กาแฟลาเต้ ส่วนเครื่องดื่มในมุม All Café ได้แก่ ชาเขียวมัทฉะ และเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ณ อรุณ ได้แก่ ชานมไต้หวัน ณ อรุณ ส่วนในปี 2563 ได้รับรางวัลในส่วนของเครื่องดื่มเย็นในโถกด ได้แก่ กาแฟลาเต้ และชาไทย เครื่องดื่มในมุม All Café ได้แก่ ชามะนาว"รางวัล Superior Taste Award จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม ถือเป็นผู้นำระดับสากลในการประเมินผลและรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม คณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยกย่องในเวทีการแข่งขัน Chef & Sommelier หรือจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น Le Guide Michelin, Gault & Millau ซึ่งการได้รับใบรับรอง Superior Taste Award ถือว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก และสร้างความความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดทั้งตลาดใน และต่างประเทศ" นายชัชชวี กล่าว