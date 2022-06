TVD ลงทุน 2 บริษัทใหม่ ลุยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม

"ทีวี ไดเร็ค" เข้าถือหุ้น "นาสเกต รีเทล" 40% สตาร์ทอัปผู้พัฒนาจอัจฉริยะและสมาร์ทล็อกเกอร์ และร่วมลงทุนด้วยงบ 200 ล้านบาท กับ "เฟิร์สไมล์" ในโครงการระบบกระจายสัญญาณใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์ออปติก) วางแผนต่อยอดธุรกิจไฟเบอร์ออปติกสู่การพัฒนาแพลตฟอร์ม Service Management Platform (SMP) เฟสแรกจะเริ่มให้บริการจำหน่ายจออัจฉริยะและล็อกเกอร์อัจฉริยะกับฐานลูกค้าคอนโดฯ ของเฟิร์สไมล์

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD เปิดเผยว่า ได้เข้าลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัป Nasket Start Up หรือบริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด ผู้พัฒนาจออัจฉริยะและตู้ล็อกเกอร์มหัศจรรย์ที่เปลี่ยนบ้านให้เป็นทุกอย่าง รวมมูลค่า 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 40%ทั้งนี้ Nasket Start Up เป็นสตาร์ตอัปที่มีเทคโนโลยีและมีศักยภาพเติบโต โดย Nasket Start Up ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นคือ จออัจฉริยะสำหรับใช้ภายในบ้านและคอนโดฯ ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะที่สั่งการใช้งานด้วยระบบเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และตู้กดน้ำดื่ม (Vending machine) โดยหลังเข้าถือหุ้น TVD จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นหลัก (Single Major) ซึ่งเตรียมสนับสนุนเงินทุนพัฒนาจออัจฉริยะกว่า 50 ล้านบาท เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การทำธุรกิจแบบ D2H (Direct to Home)พร้อมกันนี้ TVD ได้ร่วมลงทุนด้วยงบ 200 ล้านบาท กับบริษัท เฟิร์สไมล์ จำกัด ในโครงการระบบกระจายสัญญาณใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์ออปติก) และยังได้สิทธิการสร้างธุรกิจต่อเนื่องทั้ง Vending machine, intelligence D2H Platform โดยเฟิร์สไมล์ เป็นผู้ให้บริการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ‘Fiber optic’ และอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม โดยให้บริการเดินสายเข้าภายในอาคารหรือรูปแบบเช่าให้ TRUE หรือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AIS หรือบริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ DTAC หรือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยให้บริการติดตั้งไวไฟในบ้านทุกเครือข่ายให้ลูกค้าทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนต่อยอดธุรกิจไฟเบอร์ออปติกสู่การพัฒนาแพลตฟอร์ม Service Management Platform (SMP) โดยเป็นแหล่งรวมบริการที่มีคุณภาพ ในเฟสแรกจะเริ่มให้บริการจำหน่ายจออัจฉริยะและล็อกเกอร์อัจฉริยะกับฐานลูกค้าคอนโดฯ ของเฟิร์สไมล์ และในอนาคตเตรียมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการและผลักดันให้บ้านก้าวสู่ Smart Home ที่มอบความสะดวกและความปลอดภัย เช่น Cloud Platform สมาร์ทซีเคียวริตี ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ เวนดิ้ง แมชชีน บิลดิ้งแมนเนจเมนต์ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจัดส่งสินค้า โดยเฟิร์สไมล์จะนำเงินลงทุนไปใช้ในโครงการวางสายไฟเบอร์ออปติกอีก 80 อาคาร และจ่ายผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ เดือนละ 3.2 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 9 ปี รวมประมาณ 345.6 ล้านบาท“การร่วมลงทุน Nasket Start Up กับบริษัท เฟิร์สไมล์ จำกัด เป็นไดเรกชันที่บริษัทฯ มุ่งนำเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตของคนที่ก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีอย่างเต็มตัว และกลายเป็นปัจจัย 5 ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเราพร้อมจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนและทำให้ชีวิตมีความสมาร์ทมากขึ้น เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน” นายทรงพล กล่าว