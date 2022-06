ธอส. ประกาศมาตรการ 21 ช่วยเหลือลูกค้า NPL นานสูงสุด 2 ปี ผ่อนเงินต้น 1,000 บาท/เดือน นาน 8 เดือนแรก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศมาตรการ 21 [M21] ช่วยเหลือลูกหนี้สถานะ NPL หรือ ลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือ หรือลูกค้าที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร ที่ยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จากปัญหา COVID-19 หรือภาวะเศรษฐกิจ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี หรือสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ผ่อนเริ่มต้นเดือนที่ 1-8 เพียง 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-30 ธันวาคม 2565นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้ลูกค้ากลุ่มเปราะบางทางด้านรายได้ที่มีสถานะเป็น NPL ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 หรือภาวะเศรษฐกิจให้มีภาระในการผ่อนชำระลดลง ธอส. จึงได้จัดทำมาตรการที่ 21 [M 21] สำหรับช่วยเหลือลูกค้าสถานะ NPL หรือลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือ หรือลูกค้าที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร ให้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษและเงินงวดผ่อนชำระต่ำเป็นระยะเวลานานสูงสุด 2 ปี หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565-วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แบ่งความช่วยเหลือเป็น เดือนที่ 1-8 ผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) เดือนที่ 9-16 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 1,800 บาท) เดือนที่ 17-20 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 3,500 บาท) และเดือนที่ 21-24 คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี (กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท เงินงวด = 3,700 บาท) (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150% ต่อปี) กรณีลูกค้าชำระเงินงวดเกินกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนดจะไปตัดดอกเบี้ยค้างชำระของลูกค้าต่อไป (ถ้ามี) โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (มาตรการจะมีผลในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ)สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิเข้ามาตรการ M 21 คือ ลูกค้าที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน) หรือลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL และอยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือของธนาคาร หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร (จะพ้นสิทธิตามมาตรการเดิมเมื่อเปลี่ยนมาใช้มาตรการนี้) และต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของ COVID-19ทั้งนี้ ลูกค้าสถานะ NPL สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2565 โดยส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หนังสือรับรองการลดวัน/เวลา/เงินเดือน/ค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง เป็นต้น ให้ธนาคารพิจารณาด้วยการ Upload ผ่านทาง Application : GHB ALL กรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์