ลือหึ่ง "Three Arrows Capital" ส่อล้มละลาย อาจฉุด Ethereum ดิ่งลงอีกรอบ

“Three Arrows Capital ซื้อล็อค LUNA จำนวน 10.9 ล้านดอลลาร์ในราคา 559.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตอนนี้มูลค่าลดลงเหลือเพียง 670.45 ดอลลาร์”

We are in the process of communicating with relevant parties and fully committed to working this out— Zhu Su 🔺 (@zhusu) June 15, 2022

3AC in trouble? rumors swirling



- Kyle and Zhu havent tweeted or liked anything in days

- Zhu took every coin and # tag out of his bio

- Zhu deleted his instagram

- an hour ago they dumped 30k stETH and reduced all AAVE positions— moon (@MoonOverlord) June 14, 2022

Literally the moment 3AC capitulates after holding STETH the whole way down -

He posts bullish about it



How much do you have to hate People around you to do this? https://t.co/i7faXcLdj4— Bullish Kid (@BullishKid) June 14, 2022

จากกรณีการประกาศล่าสุดของเครือข่ายเซลเซียส ที่ระงับการถอนเหรียญในระบบ หลังเกิดภาวะตลาดคริปโตที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสภาวะตลาดในวงกว้าง โดยล่าสุด Three Arrows Capital ได้ทำการเทขาย Ethereum ที่ใช้ค้ำประกันไว้ของ Lido มูลค่าอย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังตลาดคริปโตหลุดแนวรับต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ 3AC กลายเป็นผู้ขายโทเค็นรายใหญ่ที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาThree Arrows Capital กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเข้าใกล้ความเสี่ยงการล้มละลายตามการคาดการณ์ของข้อมูลบนเครือข่ายล่าสุด หลังข่าวลือในชุมชนคริปโตทวีความรุนแรงมากขึ้นจากทวีตล่าสุดของ Su Zhu ผู้ร่วมก่อตั้ง Three Arrows Capitalนอกจากนี้ นักวิเคราะห์จาก hawkish ได้ตั้งข้อสังเกตการชำระบัญชีของ 3AC เมื่อเร็วๆ นี้ จากนักลงทุน crypto รายหนึ่งคือ Moon Overload บน Twitter ยืนยันว่า Three Arrows Capital ได้ขณะเดียวกันนี้ราคาของ ETH ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงได้อีก หลังจากการประชุม FOMC ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% โดยปัจจุบัน Ethereum มีซื้อขายอยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบ 17 เดือน ขณะเดียวกันมูลค่าของเหรียญก็ลดลงเกือบ -80% จากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $4,891 ถึงแม้ราคาจะลดลงมาอย่างมาก แต่ตัวชี้วัดชี้บางตัวยังคงชี้เห็นถึง ความเป็นไปได้ที่การปรับฐานราคาอาจกลับมาดำเนินการต่อนอกจากนี้นักวิเคราะห์อีกคนได้โพสต์กระทู้เกี่ยวกับความเสียหายของการล่มสลายของ 3AC การสังเกตของเขาน่าตกใจเนื่องจากทวีตหนึ่งระบุว่ามีรายงานว่าเหตุการณ์การชำระบัญชีเป็นเพียงหนึ่งในความล้มเหลวหลายประการของบริษัท ซึ่งได้สนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น Avalanche, Polkadot และ Ether ซึ่งทั้งหมดลดลง 57%, 39% และ 47% ในเดือนที่แล้วตามลำดับมีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับ 3AC ปรากฏบน Twitter พิจารณาสิ่งนี้ นักวิเคราะห์ที่ชื่อ Twitter Crypto Maxi ทวีตว่าขณะที่ Wu Blockchain นักข่าว Crypto รายงานว่า 3AC เสียเงินลงทุนไปกว่า 31.3 ล้านดอลลาร์ในการซื้อขาย Bitfinex ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า 3AC ได้รับผลกระทบจากตลาดหมีและถูกซ้ำเติมจากการล่มสลายของ Terra ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม