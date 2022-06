SNNP ติดโผ FTSE SET Shariah Index มีผล 21 มิ.ย.นี้

"ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง" ปลื้ม ถูกดึงเข้าคำนวณ FTSE SET Shariah Index มีผล 21 มิ.ย.นี้ ตอกย้ำปัจจัยพื้นฐานแกร่ง-อนาคตโตเด่น สถาบันทั้งในและต่างประเทศจ่อเพิ่มน้ำหนักลงทุน ฟากผู้บริหาร “วิโรจน์ วชิรเดชกุล” มั่นใจผลงานปีนี้รายได้ทะยานแตะ 5,000 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังปูพรมบุกตลาดต่างประเทศ

นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index มีผลวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง แนวโน้มผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า จากแผนการรุกตลาดต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยยกระดับความน่าสนใจลงทุนของสถาบันทั้งในและต่างประเทศในการเพิ่มน้ำหนักเข้าลงทุนในหุ้น SNNP“การเข้าไปอยู่ใน FTSE SET Shariah Index จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจทำให้ SNNP เป็นที่รู้จักในระดับสากล ช่วยสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด รองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปีนี้จะพุ่งแตะที่ระดับ 5,000 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่ตามแผนงานที่วางไว้”รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ SNNP กล่าวอีกว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/65 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันในการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยเฉพาะช่องทางโมเดิร์นเทรด ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนปรับโฉมสินค้าแบรนด์หลัก เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้กลุ่มผู้บริโภคครั้งใหญ่เร็วๆ นี้ รวมถึงตลาดต่างประเทศที่บริษัทฯ ขยายช่องทาง และลงทุนสร้างฐานธุรกิจไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเวียดนาม กัมพูชา หรือประเทศส่งออกอื่นๆ น่าจะเติบโตได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกไตรมาสทั้งนี้ ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 21 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ ได้แก่ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) บมจ. ฃอมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) บมจ.เอเซีย พรีซิชั่น (APCS) บมจ.บีบีจีไอ (BBGI) บมจ. ฃเบาด์ แอนด์ บียอนด์ (BEYOND) บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ (CMR) บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT) บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (KEX) บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง (SNNP) บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA) บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM) บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (UVAN) บมจ.โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA)สำหรับดัชนี FTSE SET Shariah Index เป็น FTSE SET Index อีก Series ซึ่งสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการออกตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น ETF กองทุนอิสลาม และตราสารประเภท index-linked product ให้ผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ต้องการลงทุนให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม