GLORY แตกไลน์ธุรกิจ สู่ IT Security – อาหารเสริม

"รุ่งเรืองตลอดไป" ทุ่มงบเกือบ 25 ล้านบาท ซื้อหุ้น 2 บริษัท Startup - SME ในบริษัท “อินฟินิตี้ ทู อินฟินิตี้” และ “ดีดี-ทวินวัน” ประกาศแตกไลน์ธุรกิจสู่ IT Security และ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หวังการกระจายความเสี่ยง-เพิ่มความหลากหลายตามแผนขยายธุรกิจ ด้าน CEO ส่งซิกจ่อปิด Due Diligence “ดีดี-ทวินวัน” ภายในไตรมาสที่ 3 นี้

นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) หรือ GLORY ผู้จำหน่ายงานประเภทวรรณกรรมออนไลน์ (Startup Platform Online) ประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือ เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทฯอัดงบลงทุนเกือบ 25 ล้านบาท เข้าลงทุนในบริษัท อินฟินิตี้ ทู อินฟินิตี้ จํากัด (INFINITY) โดยซื้อหุ้นสัดส่วน 40% คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจไอทีด้านความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IT Security) สำหรับสาเหตุที่เข้าลงทุนใน INFINITY เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต และเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยดีลดังกล่าวคาดว่าจะเข้าจะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน“ INFINITY มีทุนจดทะเบียน จำนวน 5 ล้านบาท มีหุ้นจำนวนหุ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 500 บาท ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าลงทุนใน INFINITY จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท หุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 40,000 หุ้น ”นอกจากนี้ บริษัทฯยังเข้าลงทุนในบริษัท ดีดี-ทวินวัน จํากัด (DD II) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Lifestyle & Health Consciousness อาทิ อาหารเสริมช่วยในการนอนหลับ หรืออาหารเสริมที่ช่วยเรื่องระบบเผาผลาญของร่างกาย โดยจะเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 99.60% มูลค่า 4.98 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำ Due Diligence คาดว่าดีลดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ในช่วงไตรมาสที่ 3ทั้งนี้หากดีลดังกล่าวแล้วเสร็จ ส่งผลให้ GLORY ได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน DD II ครั้งนี้ เนื่องจากผู้ก่อตั้ง ดีดี ทวินวัน “นาย เอก ณกรณ์ กรณ์หิรัญ” เป็นทั้งผู้เชียวชาญและผู้ที่มีประสบณ์การเกี่ยวกับด้านธุรกิจความงามมากกว่า 20 ปี ประกอบกับผลิตภัณฑ์ DD II อาทิ D - NITE หลับลึก หลับนาน พร้อมผิวสวย , D - LOCK ล็อคหุ่นเป๊ะ อวดผิวปัง , B.TOP เพิ่มประสิทธิภาพเกมส์รักให้ “ร้อนแรง”ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค และมีช่องทางการวางจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้ ปัจจุบัน DD II มีทุนจำทะเบียน จำนวน 5 ล้านบาท มีหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทนายจรัญพัฒณ์ กล่าวถึงสาเหตุที่เข้าไปลงทุนใน 2 บริษัทดังกล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้ถือว่าการแตกไลน์สู่ธุรกิจใหม่การลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Startup-SME และยังถือเป็นสร้างโอกาสการต่อยอดการลงทุนทางธุรกิจให้กับGLORYในอนาคต ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าบริษัทฯเป็นหนึ่งธุรกิจที่เติบโตมาจากกลุ่ม Start Up จนประสบความสำเร็จ และเป็น Startup Platform Online ประเภทงานวรรณกรรม รายแรกในเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ดังนั้นจึงมองว่าการที่บริษัทเข้าลงทุน Start Up ของทั้ง 2 บริษัท เป็นการช่วยผลักดันให้กลุ่มธุรกิจ Startup-SME เติบโตไปพร้อมๆกับความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นจึงมั่นใจว่าทั้ง INFINITY ดำเนินธุรกิจไอทีซีเคียวริตี้ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคต้องการ การรักษาความปลอดภัยสูง ดังนั้นจึงมองว่าธุรกิจประเภทนี้จึงตอบโจทย์กับสถานการณ์โลกในยุคดิจิตอล ขณะที่ DD II เป็นธุรกิจประเภทอาหารเสริม ซึ่งมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ดังนั้นหากเราเข้าลงทุนจะช่วยสร้าง Ecosystem ร่วมกันในอนาคตได้เป็นอย่างดี