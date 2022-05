“รถเมล์ คะนึงนิจ” สวยรับสโลแกน “เคียงข้างคุณทุกความสวย” ไปพร้อมกับ “ยูเรนัส คลินิก” เดินหน้าทุกกระแส ขยายอาณาจักรความงาม

แม้ในปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาด นับตั้งแต่ในช่วงปี64 โดยเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์แพร่ระบาดค่อนข้างตึงเครียด ทำให้ผู้คนปรับตัวใช้ชีวิตแบบ New Normal ลดการออกจากบ้าน ลดพฤติกรรมทานข้าวออกจากบ้าน พร้อมมีการปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน ทำงานแบบ Work From Home คลินิกความงามต้องหยุดชะงัก ภาคธุรกิจต่างปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงธุรกิจความงาม ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ เครื่องสำอาง ที่หันมาเจาะตลาดออนไลน์มากขึ้น ส่งตรงความสวยถึงหน้าบ้าน ง่ายแค่คลิกเดียว เพราะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน Beauty Comes First ยังคงเป็นจริงเสมอ“ ยูเรนัส คลินิก ” เป็นคลินิกความงามที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารับบริการทางคลินิก ความงามครบวงจร เลือกทำการตลาดในช่วงที่โควิดกำลังแพร่ระบาด เลือกเปิดบริการด้วยความพร้อม เน้นบริการแบบรองรับมาตรการภาครัฐมาโดยตลอด ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 2 ปี ความสำเร็จของยูเรนัส คลินิก ในแง่ของการเจาะตลาด เน้นการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เลือกที่กลุ่มลูกค้าUrban Luxury เน้นการศึกษาโลเคชั่น ในการเปิดสาขา ด้วยราคาที่สมเหตุผลและโลเคชั่นที่ดีในการให้บริการ ตอบรับมาตรฐานนโยบายความปลอดภัยจากภาครัฐและภาคธุรกิจโดยตั้งแต่ต้นปี 65 สถานการณ์โควิดปีนี้ ภาครัฐเริ่มทยอยให้มาตรการปลดล็อคให้กับทุกธุรกิจ จึงเริ่มมีการปรับตัวในแง่ของการให้บริการ เศรษฐกิจภาพรวมเริ่มดูดีขึ้นทำให้ธุรกิจคลินิกเสริมความงามกลับมาเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ จากนโยบายการผ่อนปรนจากภาครัฐทำให้ผู้คนมีการปรับเปลี่ยน ใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่การทำธุรกิจความงาม ยังต้องคำนึงถึง การปรับเปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค บริการในคลินิกความงามของยูเรนัส คลินิก ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย ความสะอาดมาเป็นอันดับแรก การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง รวมไปถึงมาตรการด้านความปลอดภัยอื่น ๆ เช่นการตรวจ ATK พนักงานทุกคนก่อนให้บริการลูกค้าเป็นประจำนางสาวณัฐณพัศชา ภูริวัฒน์กุลชากร Director ของ “ยูเรนัส คลินิก” กล่าวว่า “จากสถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่อยู่ในภาวะตึงเครียด แม้ยูเรนัสคลินิกจะเป็นคลินิกความงามทำหน้าที่ในการดูแลทุกเรื่องความสวยแล้ว เรายังตั้งใจทำกลยุทธ์การตลาดขยายสาขาเพิ่ม ในแบบเรียบง่ายและจริงใจ เคียงข้างคุณทุกความสวย การบริการใกล้ชิดลูกค้าแบบรักษาระยะห่าง เน้นความปลอดภัยและสุขภาพ และมุ่งเน้นการดูแล การบริการความงามในปีนี้ยังเข้าสู่รูปแบบ genderless กับ Men’s Beauty Service ความงามกับบุรุษ เพราะ ผู้ชายให้ความสนใจเรื่องราวของสุขภาพความงามเพื่อบุคคลิก และ ความ Smart ในวิถีบุรุษเพศ เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มการทำ customer experience ในทุกรูปแบบการให้บริการ จึงเลือกการจัดกิจกรรม “มอบความสุขคู่ความสวย” คืนกำไรให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นำทัพขบวนความสุข โดยเริ่มตั้งแต่เปิดตัว พรีเซนเตอร์ “รถเมล์ คะนึงนิจ” เน้นการทำ entertainer /influencer marketing ด้วยการจัดมินิคอนเสิรต์ จากเหล่าศิลปินดาราท๊อปฟอร์ม นำทีมโดย พรีเซนเตอร์คนสวยสมมง กับ สโลแกน “เคียงข้างคุณทุกความสวย” คุณรถเมล์ คะนึงนิจ พร้อมด้วย อาเล็ก ธีรเดช, อารท์ พศุฒม์, บอย ปกรณ์, ยูโร ยศวรรธน์ และเตรียมเปิดตัวศิลปินอีกหลายท่านที่ร่วมแคมเปญ Entertainer / Influencer Marketingด้วยการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจนยังคงเน้นการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้า Urban Luxury ด้วยการให้บริการความงาม และเลือก โลเคชั่นการเดินทางที่สะดวกสบายที่สุด ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า รอบเขตชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ สาขาลาดกระบัง สาขาสำโรง สาขาสมุทรปราการ เป็นจำนวน 3 สาขา และจำนวน 6 สาขาต่างจังหวัดของเราโดยมี สาขาสาขานครสวรรค์ สาขาลพบุรี สาขาร้อยเอ็ด สาขาระยอง สาขาพิษณุโลก และ สาขานครราชสีมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี” นางสาวณัฐณพัศชา กล่าวยูเรนัส คลินิก เตรียมเลือกเทรนด์ Anti-Aging ขยายกลุ่มผู้ที่ต้องการบริการความงามแบบฟื้นฟูแบบธรรมชาติ โดยเชื่อว่าตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Middle to High แพลนขยายสาขาในไตรมาส2ขยายสาขาเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ทำเลดี ผู้คนตอบรับ ได้แก่สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ ซึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อเดือน เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และสาขาที่กำลังจะเปิดให้บริการอีก 2 สาขา คือ สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ และ เดอะมอลล์ ไลฟ์สไตล์ งามวงศ์วาน จากที่เห็นสาขาที่เปิดคือเป็นการคัดเลือก โลเคชั่นที่ดีที่สุดเพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ในส่วนของช่องทางการขายออนไลน์ เตรียมพร้อม Facebook Live Streaming รับชมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Page ยูเรนัส คลินิกยูเรนัส คลินิก ขอขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างทุกความสวยโดยเปิดให้บริการมาแล้วเป็นเวลาครบรอบ 2ปี พร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการให้บริการเพื่อการตอบรับที่ดีจากจากกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการ พร้อมดำเนินการตามแผนขยายสาขาเพื่อตอบโจทย์การให้บริการ ตามความต้องการที่มีปรับตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องและตลาดความงามมีการขยายตัวมากขึ้นท่านที่สนใจเข้าใช้บริการและติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษได้ที่นี่ค่ะ www.facebook.com/uranusclinic.th/โทร 02-0778980