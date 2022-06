เอพีฯผุดเมกะโปรเจ็กต์บ้านเดี่ยวมูลค่า3,400ล.เปิดราคา9.5-15ล.กวาดดีมานด์กทม.ตะวันออก

กล่าวว่า เพื้อตอกย้ำภาพผู้นำตลาดบ้านเดี่ยวด้วยส่วนแบ่งตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งตลอดจนการพัฒนาสเปซฟังก์ชันภายในบ้าน พื้นที่ส่วนกลาง ควบคู่นวัตกรรมดีไซน์ที่นำมาสู่การเติบโตที่ยั่งยืนบนความท้าทายของโลกยุคใหม่ พร้อมตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยแบบไฮบริด (Hybrid Living) ของครอบครัวเมือง ที่จะช่วยเอ็มพาวเวอร์ให้การใช้ชีวิตในบ้านทุกหลังเป็นเรื่องง่าย ที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ด้วย“แนวโน้มตลาดบ้านเดี่ยวทำเลบางนานับเป็นหนึ่งในทำเลที่น่าจับตามอง ด้วยศักยภาพทำเลสะดวกทั้งการเดินทางเชื่อมต่อใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ โรงพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติชื่อดังจำนวนมาก ทำให้แนวโน้มความต้องการสินค้าบ้านเดี่ยวจากลูกค้าครอบครัวรุ่นใหม่พบการเติบโตที่สูงขึ้นมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงดีมานด์ลูกค้ามองหาบ้านหลังใหม่ที่เกิดขึ้นจริงในตลาด ซึ่งตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าให้การตอบรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจโครงการบ้านเดี่ยวเครือเอพีที่ทำการเปิดขายในทำเลดังกล่าว จนสามารถสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จตั้งแต่โครงการแรก"ล่าสุดประกอบกับการต่อยอดจากความสำเร็จเดิม สู่การพัฒนา CENTRO บางนา ให้เป็นโครงการที่ ‘ครบที่สุดในย่าน’ ที่จะเข้ามารองรับความต้องการของลูกค้าครอบครัว และเพิ่มทางเลือกในการอยู่อาศัยที่แตกต่างตอบรับเทรนด์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ จะทำให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเช่นเดียวทุกโครงการก่อนหน้าอย่างแน่นอน” นายรัชต์ชยุตม์ กล่าวกล่าวว่า กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบในครั้งนี้ว่าโปรเจคไฮไลท์และเป็นการพัฒนาโครงการแบรนด์ CENTRO ด้วยมูลค่าสูงที่สุดในครั้งนี้ ทีมงานได้ตีโจทย์ใหม่บนจุดแข็งของการออกแบบบ้านเดี่ยวเอพีในเรื่อง Functional Space เข้ากับแนวคิด Now Normal ที่วันนี้ทุกครอบครัวพร้อมที่จะเดินหน้าไปต่อและปรับตัว ทั้งเรื่องการใช้พื้นที่ในบ้านและการทำงาน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดฯ ที่ยังไม่มีตอนจบ โดยเรามุ่งที่จะพัฒนาให้ CENTRO บางนา เป็นบ้านเดี่ยวโครงการใหม่แห่งแรกและแห่งเดียวในย่าน ที่จะตอบทุกความหมายของชีวิตที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้”“โครงการ CENTRO บางนา มูลค่าโครงการ 3,400 ล้านบาท ทำเลติดเมกาบางนาภายใต้คอนเซ็ปต์โครงการ ‘Discover the Simplicity of Life’ ที่จะส่งมอบการใช้ชีวิตในมุมมองใหม่ ผ่าน 3 จุดขาย ได้แก่ 1) แบบบ้าน 5 ดีไซน์โฉมใหม่ ครั้งแรกของการขยายทุกความเป็นไปได้ในการดีไซน์บ้านเดี่ยว 2 ชั้นสไตล์โมเดิร์น พร้อมสเปซฟังก์ชันภายในบ้าน ตอบทุกอินไซต์ความต้องการและไลฟ์สไตล์จริง พิเศษเฉพาะลูกค้าครอบครัวในโซนบางนา ด้วยขนาดที่ดินเริ่ม 50.7 - 115 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 164 - 289 ตารางเมตร ฟังก์ชันสูงสุด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ห้องนั่งเล่น ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำ และที่จอดรถ