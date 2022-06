เปิดดีเทลความลักชัวรีโครงการ "บ้านอิสสระ บางนา" ทุกฟังก์ชันการใช้งานคือหัวใจของการอยู่อาศัย

บ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรีว

“บ้าน”

บ้านอิสสระ บางนา

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด ในเครือบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ถ้าพูดถึงโครงการนอกจากเรื่องของทำเลที่ตั้ง การเดินทางที่สะดวกสบาย การออกแบบ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนาโครงการ ที่เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกของผู้อยู่อาศัยแล้วนั้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือความคุ้มค่าที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับ เพราะถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่กับเราไปอีกนาน อีกทั้งยังสามารถส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นได้อีกด้วยสำหรับโครงการโครงการบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี ซึ่งพัฒนาโดยเป็นหนึ่งโครงการที่ชู 4 แนวคิด การออกแบบมาผ่านตัวบ้าน ทั้งเรื่องการออกแบบ การวางฟังก์ชันการใช้งาน และการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน ภายใต้แนวคิด The New Legacy of Freedom สู่การออกแบบบ้าน Super Luxury ที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของ Nature (ธรรมชาติ) Modern (ความทันสมัย) Craftsmanship (ความประณีต) และ Happiness (ความสุข)