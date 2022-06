Do Kwon ถูกตั้งข้อหามีส่วนในการฟอกเงินกว่า $4.8M ผ่าน Terraform Labs โดยอาศัย shell company

“ทุกคนปฏิเสธที่จะตอบ โดยกล่าวว่า “มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น รวมทั้ง CEO ควอนโดฮยอง (Do Kwon) ที่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของ Terra และ Luna”

จากการเปิดเผยของ cryptoslate และสำนักข่าว CNBC ระบุถึงข้อมูลซึ่งเปิดเผยโดย FatManTerra ได้ออกมารายงานเกี่ยวข้องกับ Do Kwon ให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้านบล็อกเชน Kernel Labs Money ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเว็บไซต์ข่าวของเกาหลีรายงานข่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตาม โดควอนถูกปรับเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษีและถูกสั่งให้จ่ายภาษี 100 พันล้านวอน (80 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งจำนวนเงินนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากกำไรที่รับรู้จะถูกคำนวณและเก็บภาษีสำหรับสกุลเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้ โดยข้อกล่าวหาใหม่นี้ ชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่อาชญากรรมเพียงอย่างเดียวที่เขากำลังถูกสอบสวนเนื่องจากจำนวนข้อกล่าวหาในคดีของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับ Terraform Labs และ Do Kwon กลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่บริษัทต้องเผชิญ ซึ่งส่งผลให้ทีมกฎหมายของ Terraform Labs ทั้งหมดได้ลาออก และนำไปสู่การประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อกล่าวหาล่าสุดชี้ให้เห็นว่า Kernel Labs ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Terraform Labs ได้รับเงิน 6 พันล้านวอน (หรือประมาณ 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) จาก Terraform Labs แม้ว่านี่อาจเป็นธุรกรรมที่ดูเหมือนไม่มีอะไรน่าสนใจและธรรมดาสำหรับบริษัทในเครือ แต่การกระทำล่าสุดของ Do Kwon ในการลบการเชื่อมโยงต่างๆ ของตัวเองกับ Kernel Labs ส่งผลให้ธุรกรรมมีความน่าสงสัยมากขึ้นขณะเดียวกัน สำนักข่าว KBS ของเกาหลีใต้ เรียก Kernel Labs ว่า "เป็นบริษัทที่มีปัญหา ขณะเดียวกัน KBS ระบุว่าไม่สามารถยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการของบริษัทตามที่รายงานโดย KBS ได้ในขณะนี้ แต่ขณะเดียวกัน Kernel Labs จะถูกอ้างถึงตามข้อกล่าวหาของแหล่งที่มา นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่เชื่อมโยง Do Kwon กับ Kernel Labs ผ่านการจดสิทธิบัตรของบริษัทตามรายงานของ KBS Terra และ Kernel Labs นั้นคนในพื้นที่ไม่สามารถแยกแยะได้ โดยรายงานว่า “พนักงานในสำนักงานใกล้เคียงบอกว่าพวกเขาดูเหมือนบริษัทเดียวกับ Terra” KBS ยังรายงานด้วยว่าพวกเขาพยายามที่จะพูดโดยตรงกับสมาชิกหลายคนของ Terraform Labs