'ขัตติยา อินทรวิชัย' คว้าซีอีโอแห่งปีภาคธุรกิจการเงิน

รับมอบรางวัลซีอีโอแห่งปีภาคธุรกิจการเงิน (Best CEO in the Financial and Banking Industry) เวที Bangkok Post CEO of the Year 2021 จากความสำเร็จในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนของธนาคารกสิกรไทยด้วยยุทธศาสตร์การเพิ่มอำนาจการใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจของลูกค้า สร้างบริการทางการเงินแก่กลุ่มคนตัวเล็กให้สามารถเข้าถึงได้ ด้วยบริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ธนาคารครองความเป็นผู้นำ ตลอดจนการออกมาตรการดูแลลูกค้าในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อนำพาลูกค้าผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ภายใต้การดำเนินงานบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืนด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมผลประกอบการที่แข็งแกร่งจนได้รับการยกย่องจากสถาบันชั้นนำต่างๆอนึ่ง Bangkok Post CEO of the Year 2021 จัดโดยบางกอกโพสต์ สื่อภาษาอังกฤษชั้นนำของไทย มอบรางวัลให้แก่ผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ การตัดสินประกอบด้วยคะแนนจากการโหวตของผู้อ่าน การโหวตโดยผู้สนใจทั่วไป และการตัดสินของคณะกรรมการ