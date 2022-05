KBank Private Banking คว้า 2 รางวัลด้านดิจิทัล

เป็นผู้แทนธนาคารรับ 2 รางวัลด้านดิจิทัล จาก 2 เวทีระดับสากล ได้แก่ รางวัล Digital Private Banking of the Year – Thailand จากเวที The Asset Triple A: Digital Awards 2022 ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และ รางวัล Winner: Best Private Bank for Digital CX - Thailand จากเวที Digital CX Awards 2022 สะท้อนความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทำงาน สนับสนุนการให้บริการลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคาร รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของธนาคาร โดยในปีที่ผ่านมา Private Banking ของธนาคารได้รับรางวัลด้านดิจิทัลถึง 4 รางวัล จาก 3 เวทีระดับสากล