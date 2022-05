กรุงไทยผนึกยาพร้อมเปิดตัวแอป-ดูแลสุขภาพ เชื่อมต่อบริการทางการเงิน

เปิดเผยว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ยาพร้อม” Platform สำหรับร้านขายยาและองค์กรพันธมิตรที่ร่วมดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน จะทำให้การเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น สามารถสั่งซื้อและรับยารักษาโรค รวมถึงการได้รับคำปรึกษาเบื้องต้นจากเภสัชกรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยบริการในแอปพลิเคชัน “ยาพร้อม” ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ และการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ให้บริการแบบ Real time ระหว่างร้านขายยากับคนไข้ แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ เน้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยด้วยระบบ AI ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถปรึกษาเภสัชกรทาง Chat / Voice / Video รวมถึงการบันทึก OPD Card สำหรับประวัติการรักษา การวิเคราะห์อาการเบื้องต้น (Yaphrom Primacy Care) ระบบปรึกษาและสั่งยาแทนสำหรับคนในครอบครัว ระบบการขนส่งยาที่รักษาคุณภาพยาได้มาตรฐาน ระบบ B2B สำหรับซื้อยาจากโรงงานผู้ผลิต และระบบ POS (Point of sale) สำหรับร้านขายยา ที่สำคัญระบบยาพร้อมสามารถ Integrate ร่วมกับ platform อื่นๆ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้า และผู้ประกอบการทั้งนี้ ปัจจุบัน “ยาพร้อม” พัฒนาระบบการให้บริการร่วมกับพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วย ร้านขายยากว่า 4,000 ร้าน บริษัทผู้ผลิตยา บริษัทเวชภัณฑ์ เวชสำอาง รวมถึงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างสูงสุด ทั้งในด้านสาธารณสุขและการต่อยอดทางธุรกิจอย่างยั่งยืนเปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) โดยต่อยอดระบบนิเวศ Health and Wellness Ecosystem เพื่อขยายบริการทางการเงินให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม โดยธนาคารได้ร่วมพัฒนาระบบรับชำระเงิน เชื่อมบริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรด้วย Krungthai Digital Platform เพื่อรับชำระค่าสินค้าและบริการให้ร้านขายยา โดยผู้ชำระและร้านขายยาสามารถทราบผลของการชำระได้ทันที พร้อมบริการ Direct Debit เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริหารจัดการระบบจากร้านขายยาที่เป็นสมาชิกนอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้ร้านขายยาที่เป็นสมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Supply Chain Financing ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อคู่ค้าพารวย โดยการนำข้อมูลจากการค้าและการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ Digital Supply Chain Financing Platform ของธนาคารมาเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักประกันในรูปแบบเดิม ซึ่งจะทำให้ธนาคารสามารถพิจารณาและกำหนดวงเงินสินเชื่อจากข้อมูลการสั่งซื้อยาของร้านขายยา จากบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุให้ร้านขายยาสมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียนดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบการร้านขายยาที่สนใจ เพียงสมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชันยาพร้อม และมียอดสั่งซื้อกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยในระยะเริ่มต้น ได้แก่ บริษัท แมคโครฟาร์ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รับเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของยอดซื้อ หรือไม่เกิน 20 ล้านบาท เบิกใช้สะดวกสบายผ่าน Krungthai Business และ Krungthai NEXT