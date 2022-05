“เอพี ไทยแลนด์” คว้า “แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่คนไทยเชื่อถือที่สุด” 4 ปีซ้อน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนวัตกรรมการอยู่อาศัยแนวหน้าของไทย ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญภายหลังการประกาศคำมั่นสัญญา (Brand Promise) “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ล่าสุดเอพี ไทยแลนด์ได้รับเลือกเป็นอันดับ 1 ของ “Thailand’s Most Admired Brand ประจำปี 2022 – ด้านแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่คนไทยเชื่อถือที่สุด” โดยได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ยิ่งไปกว่านั้นเอพี ไทยแลนด์ยังได้ รับรางวัลอันทรงคุณค่ายิ่ง คือ “Brand Maker Award” สะท้อนการชื่นชมต่อภาพลักษณ์และจุดยืนอันโดดเด่นของเอพีที่มุ่งมั่นเอ็มพาวเวอร์สังคม โดยมาจากผลสำรวจของผู้บริโภคทั่วประเทศและนักการตลาดที่มีการรับรู้ต่อแบรนด์ โดยมีนายสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

“ในฐานะดีเวลลอปเปอร์ เรามองตัวเองเป็นมากกว่าคนสร้างบ้านหรือคนขายบ้าน หน้าที่ของเราไม่ได้จำกัดอยู่กับการพัฒนาบ้านให้แข็งแรงสวยงาม สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าโดยเฉพาะในวันนี้ ท่ามกลางวิกฤตเราหวังว่า แบรนด์เราจะมีส่วนร่วมในการ Shape วิธีการมองความสุข เป็นวิธีการมองชีวิตในบริบทของสังคมใหม่ ไม่ใช่เฉพาะกับลูกบ้าน แต่ให้กับทุกคนในสังคม ที่ผ่านมาเราเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการมองความสุขในการใช้ชีวิต การวาดภาพบริบทสังคมใหม่ให้สังคมได้เห็น ผ่านแคมเปญต่างๆ ของเรา ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแบรนด์ที่ดีต้องกล้าที่จะมีจุดยืนทางสังคม หรือ Social Standpoint ซึ่งทุกมิติในการสร้างแบรนด์ของเรา เรามั่นใจว่าเรา Deposit คุณค่าให้กับสังคม มากกว่าจะแค่ Withdraw หรือเรียกความสนใจ เพื่อมุ่งขายของเพียงอย่างเดียว ทั้งหมดนี้ คือวิสัยทัศน์ของเอพี กับพันธกิจ EMPOWER LIVING เพื่อที่จะไม่หยุดสร้างโลกในอุดมคติและให้คุณได้มีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้”ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กร กล่าว“เอพี ไทยแลนด์ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริโภคทั่วประเทศและนักการตลาดทุกคน ที่ได้โหวตเลือกให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าทั้งสองรางวัลนี้ กว่า 30 ปีของการดำเนินธุรกิจเราทำอย่างดีที่สุดทุกวัน เพื่อเอ็มพาวเวอร์ให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ เอพีพร้อมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมดีไซน์ทางเลือกที่มากถึง 16 แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ในเครือ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว คอนโด และทาวน์โฮม กับแผนปูพรมทั่วไทยกว่า 175 โครงการ มูลค่าพร้อมขายกว่า 136,000 ล้านบาท อีกทั้งเรายังมี SMART พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บริษัทในเครือเอพี ให้การดูแลคุณภาพการอยู่อาศัยของลูกบ้านเอพีอย่างดีที่สุด เพื่อ ส่งมอบความปรารถนาในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ให้ทุกนิยามความสุขที่ต้องการเกิดขึ้นจริง”ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการช่วยเอ็มพาวเวอร์ให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เลือกเองได้ ภายใต้ Brand Promise ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้นั้น จะสะท้อนผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ HAPPINESS HAS NO BLUEPRINTS ตอบโจทย์ทุกความปรารถนาในการใช้ชีวิต ที่ด้วยการสร้างมิติใหม่ในการดำเนินชีวิต (New layout of Life), INNOVATION FROM YOU FOR YOU นวัตกรรมดีไซน์จากคุณเพื่อคุณ กระบวนการสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดีไซน์ ตามหลัก DESIGN THINKING ที่ให้ความสำคัญกับการค้นหา Unmet Needs ของลูกค้า และ COMMUNITY OF THE FUTURE การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเอ็มพาวเวอร์สังคม ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตที่มากกว่าการส่งมอบความสุข ส่งมอบชีวิตดีๆ ไม่เพียงเฉพาะลูกบ้านของเอพีเท่านั้น หากแต่นำไปสู่การร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยรวมอีกด้วย