พลัสฯ รุกบริหารโครงการระดับลักชัวรี ตั้งเป้ากวาดพอร์ตคอนโดฯ บ้านหรูโตขึ้น 20%

"พลัส พร็อพเพอร์ตี้ฯ" ในเครือแสนสิริ วางกลยุทธ์ “PLUS EXTRAORDINARY LIVING” เจาะกลุ่มโครงการระดับลักชัวรี ดูแลบริหารจัดการโครงการอย่างเหนือชั้น พร้อมส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะคุณ ชูจุดเด่น 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลรักษาโครงการให้คงมูลค่า (Timeless Property) การออกแบบบริการเฉพาะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ (Customised Service) และสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่แตกต่าง (Extraordinary Experience) มั่นใจจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 25 ปี ในธุรกิจบริหารจัดการอาคาร และที่พักอาศัย จะสามารถกวาดโครงการระดับลักชัวรีเข้าพอร์ตเพิ่ม 20% โดยมีสัดส่วนเป็นคอนโดมิเนียมอยู่ที่ 65% และบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮาส์ 35%

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท #พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า จากแผนธุรกิจที่ตั้งเป้ารายได้จากการบริหารจัดการอาคารเติบโต 15% พร้อมบริหารอาคารกว่า 300 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านบาท โดยเน้นรุกตลาดกลุ่มโครงการลักชัวรี แม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด ที่ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ แต่ในปีที่ผ่านมา พอร์ตงานบริหารโครงการกลุ่มลักชัวรีของบริษัทฯ ยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางพลัสฯ จึงตั้งเป้าขยายการบริหารงานจัดการอาคารใน Segment Luxury และ Super Luxury พร้อมกลยุทธ์ “PLUS EXTRAORDINARY LIVING : ดูแลบริหารจัดการโครงการอย่างเหนือชั้น เพื่อส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะคุณ” โดยโฟกัสที่จุดเด่น 3 ด้าน1.Timeless Property การดูแลรักษาโครงการ และทรัพย์สินของโครงการให้คงมูลค่า คงความสวยงาม สามารถส่งต่อให้แก่คนรุ่นหลัง เช่น บ้านไข่มุกหัวหิน คอนโดมิเนียมโครงการแรกของแสนสิริ มีอายุ 30 ปีแล้ว เป็นโครงการที่ได้รับการดูแลอย่างดี พิถีพิถันในการให้บริการ การเลือกวัสดุ รวมถึงการซ่อมแซมแม้ในจุดเล็กๆ อย่างการซ่อมแซมกระเบื้องโมเสกสีเหลืองมัสตาร์ด ยังสั่งทำสีพิเศษเพื่อให้มีความใกล้เคียงของเดิมที่สุด ทำให้ราคาโครงการเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าตัวในปัจจุบันโครงการ 98 Wireless คอนโดฯ ระดับ #ซูเปอร์ลักชัวรี ใจกลางถนนวิทยุ ที่มีศิลปวัตถุมูลค่าสูงจัดวางในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้อายุ 200 ปี ภาพวาดงานศิลปะชั้นสูง หนังสือทรงคุณค่าตั้งแต่สมัยสงครามโลก หรือโครงการ KHUN by YOO ที่มีโคมไฟแชนเดอเลียที่เป็นงานศิลปะการเป่าแก้วประณีตจากเมืองมูราโน ประเทศอิตาลี จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการดูแลงานศิลปะและทรัพย์สินมูลค่าสูงเหล่านี้ รวมถึงการตกแต่งอาคารด้วยหินอ่อนที่นำเข้าจากอิตาลีหลากหลายรูปแบบที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะในการดูแลที่แตกต่างกัน หรือโครงการ The Monument Thonglo ที่มีต้นจามจุรีที่อยู่กับที่ดินเดิมมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ที่พลัสฯ ใช้รุกขกรผู้เชี่ยวชาญในการดูแลให้คงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดเพื่อมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของโครงการในระยะยาว2.Customised Service การเข้าใจถึงแนวคิดโครงการ เข้าใจไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม และความต้องการของผู้พักอาศัยที่มีความแตกต่างกัน จึงสามารถออกแบบบริการพิเศษเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดี เติมเต็มความสุขในการพักอาศัย ตัวอย่างบริการเฉพาะที่พลัสฯได้ออกแบบให้แก่กลุ่มลักชัวรี เช่น โครงการ KHUN by YOO คอนโดฯ ใจกลางทองหล่อที่ออกแบบโดย Philippe Starck ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลก พลัสฯ ได้ออกแบบเมนูเครื่องดื่มเฉพาะ อย่าง Nitro Cold Brew สำหรับให้บริการแก่ลูกบ้าน ซึ่งมีให้เลือกทั้งกาแฟ และชาไทย หรือโครงการ #98 Wireless และ The Monument Thong Lo ออกแบบบริการพิเศษจากบัตเลอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น Navigator บัตเลอร์ผู้สามารถให้ข้อมูลสถานที่สำคัญ เช่น ร้านอาหาร แหล่งชอปปิ้ง รวมไปถึงประสานงานติดต่อร้านค้า Healthiologist บัตเลอร์ผู้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำในการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง Mixologist บัตเลอร์ผู้เชี่ยวชาญการดีไซน์เครื่องดื่มต่างๆ ให้เหมาะกับรูปแบบงานจัดเลี้ยง และอาหารแต่ละประเภท Romaceologist บัตเลอร์ผู้ให้บริการด้านการบำบัดร่างกายด้วยกลิ่น ตั้งแต่เลือกกลิ่นเฉพาะบุคคล หรือประสานงานการทำสปาใน facility ของโครงการ โดยให้บริการภายในโครงการ เป็นต้น3.Extraordinary Experience การมอบบริการพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์ Surprise & Delight สำหรับลูกบ้าน นอกเหนือไปจากบริการทั่วไป เช่น โครงการบ้านแสนสิริพัฒนาการ ที่มีบริการช่วยจัดการ Event พิเศษสำหรับลูกบ้าน โครงการ 98 Wireless ที่มีบริการส่งพัสดุถึงห้องพัก บริการรับอาหารจาก delivery จัดจานพร้อมเสิร์ฟในห้องประชุม Private Lounge รวมถึงบริการเข้าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องพัก การจัดกิจกรรม Exclusive เช่น Sunset Evening Cocktail Night, Movie Night พร้อมเป็น organizer จัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ นอกจากนี้ ทางพลัสฯ ยังมี Luxury Vendor List ในทุกสาขา เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้าน ทั้งบริษัท Catering ร้านดอกไม้ สปา Limousine จากพาร์ตเนอร์ชั้นนำที่พร้อมเข้าให้บริการได้ตลอด พร้อมจับมือกับบริษัทนำเข้าไวน์ชั้นนำ จัด Executive Wine Tasting ให้ลูกบ้าน“พลัสฯ ตั้งเป้ากวาดโครงการระดับลักชัวรีเข้าพอร์ตเพิ่ม 20%หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท มีสัดส่วนเป็นคอนโดมิเนียมอยู่ที่ 65% และบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮาส์ 35% พร้อมมั่นใจถึงการบริหารจัดการกลุ่มนี้ด้วยความเชี่ยวชาญด้านบริการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 ปี กับทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ในการดูแลผู้พักอาศัยแบบในระยะยาว อีกทั้งมีความเข้าใจงานบริหารอาคารครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลบริหารจัดการการอยู่อาศัยร่วมกัน ความพิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้า ความโปร่งใสในการบริหารงาน การเข้าใจ #พ.ร.บ.กฎหมายอาคาร การบริหารจัดการซัปพลายเออร์ ซึ่งต้องมีการวางแผนงานดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ พลัสฯ พร้อมส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เป็นเอกสิทธิ์ Living for You ‘เฉพาะคุณ’ เท่านั้น”สำหรับการดำเนินธุรกิจบริหารอาคาร ปัจจุบันพลัสฯ บริหารโครงการระดับลักชัวรี เช่น KHUN by YOO, 98 Wireless, The Monument Thong Lo, บ้านแสนสิริพัฒนาการ, The River, Nivati Thonglor 23, Athenee Residence และThe Bangkok Sathorn ในปี 2565 ยังคงเดินหน้ารับธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัยครอบคลุมโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม