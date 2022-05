OR ตื่นจากหลับไหล / สุนันท์ ศรีจันทรา

ผลที่ตามมาคือ หุ้น GPSC ถูกกระหน่ำขาย ทั้งก่อนและหลังการประกาศงบการเงิน จนราคาทรุดลงอย่างรุนแรง สร้างจุดต่ำสุดใหม่ในรอบปี โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมลงไปปิดที่ 59.75 บาท และแม้ตลาดจะฟื้นตัว แต่หุ้น GPSC ไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนัก

OR เป็นหุ้นที่สร้างประวัติศาสตร์ โดยนำหุ้นเสนอขายนักลงทุนครั้งแรกในราคา 18 บาท และมีผู้จองซื้อหุ้นจำนวนมากที่สุดกว่า 3 แสนราย

แต่หุ้น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ที่ฟุบมาหลายเดือน กลับพุ่งทะยานขึ้น หลังประกาศผลกำไรไตรมาสแรกที่หดตัวลงก่อนหน้านั้น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก โดยมีกำไรสุทธิ 313.21 ล้านบาท ลดฮวบลงจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,973.47 ล้านบาทแตกต่างจากหุ้น OR แม้งบการเงินไตรมาสแรกจะดูไม่ดี แต่ราคาหุ้นกลับขยับตัวขึ้นอย่างคึกคัก ในการซื้อขายวันที่ 11 พฤษภาคมหุ้นเข้าซื้อขายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า เคาะซื้อเคาะขายกันสนั่นหวั่นไหว โดยราคาปิดวันแรกที่ 26.50 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 47.22% ทำให้ผู้จองซื้อจำนวนหลายแสนรายร่ำรวยกันถ้วนหน้าในช่วงแรกที่เข้าซื้อขาย OR กลายเป็นหุ้นน้องใหม่ที่ร้อนแรง ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยขยับขึ้นไปสูงสุดที่ 36.50 บาท เมื่อว้นที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564หลังจากเซียนฮงขายหุ้นทิ้ง OR ก็เข้าสู่ช่วงขาลงเต็มตัว ราคาปรับฐานลงต่อเนื่อง จนลงไปต่ำสุดที่ 23.80 บาท ก่อนที่ตะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 24-25 บาทอย่หลายเดือน ไม่เคยทะลุผ่านพ้น 26 บาทนักลงทุนที่ถือหุ้น OR ไว้ อึดอัด เบื่อหน่าย และบางรายยอมตัดขายขาดทุน เพราะหุ้นลุ้นไม่ขึ้น ตกอยู่ในสภาพตายซาก เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆยาวนานค่า พี/อี เรโช OR อยู่ที่ 26 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 1.82% และแม้กำไรไตรมาสแรกจะชะลอตัวลง แต่บริษัทมีหลายโครงการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งการค้าปลีกและการขยายการติดตั้งสถานีชาร์ทไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่นักลงทุนไม่ได้หวั่นไหวกับกำไรไตรมาสที่ชะลอตัว จึงไม่เกิดการทุบขายหุ้น แต่กลับมีแรงซื้อไหลเข้ามาOR ตื่นจากหลับแล้ว นักลงทุนที่ติดหุ้นอยู่เริ่มมีความหวังครั้งใหม่ แต่รอบนี้จะมีแรงวิ่งไปได้ไกลขนาดไหนเท่านั้น