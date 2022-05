ลีสซิ่งกสิกรฯ ผนึกแกร็บ-เอ็มจี จัดโปรมแกรมสินเชื่อรถ EV ผ่อนเริ่มต้น 227 บาทต่อวัน

กล่าวว่า จากพันธกิจ GrabForGood หรือแกร็บ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยได้ประกาศเป้าหมายระยะยาวในประเทศไทย ตั้งเป้าให้มีพาร์ตเนอร์คนขับที่ใช้รถ EV ให้ได้ 10% ภายในปี 2569 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ล่าสุด แกร็บ ประเทศไทยจึงได้ผนึกความร่วมมือกับลีสซิ่งกสิกรไทย และเอ็มจี ประเทศไทย พัฒนาโปรแกรม ‘สินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับพาร์ตเนอร์คนขับ’ ขึ้นเป็นครั้งแรก"จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ปัจจุบันมีพาร์ตเนอร์คนขับแกร็บให้ความสนใจที่จะหันมาใช้รถ EV เป็นจำนวนมากถึง 73.5% และโปรแกรมสินเชื่อดังกล่าวถูกออกแบบมาสำหรับกลุ่มพาร์ตเนอร์คนขับที่ยังไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง เนื่องจากอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการทางเงินในระบบ หรือมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น ขาดผู้ค้ำประกันหรือขาดเงินก้อนในการดาวน์ โดยเราได้ทลายข้อจำกัดเหล่านั้นด้วยรูปแบบการผ่อนจ่ายแบบรายวันเริ่มต้นเพียง 227 บาท และอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้สามารถเป็นเจ้าของรถ EV ได้ไม่ยากและนำมาใช้เป็นเครื่องมือทำกินหรือสร้างรายได้ผ่านบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันของแกร็บ"เผยว่า เทรนด์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มกลายมาเป็นที่สนใจของสังคมและผู้คนในวงกว้าง จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และมาตรการของทางภาครัฐที่ได้ออกมาสนับสนุนด้านราคา โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมียอดขายรถ EV อยู่ที่ประมาณ 10,000 คัน มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยการชะลอตัวของภาคการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ลีสซิ่งกสิกรไทยจึงเปิดแคมเปญสินเชื่อ Green Zero พร้อมขยายความร่วมมือกับแกร็บ และเอ็มจี ประเทศไทย ในการจัดทำโปรแกรมสินเชื่อรถ EV สำหรับพาร์ตเนอร์คนขับ สมัครสินเชื่อรถใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รับสิทธิขับฟรี 90 วันและไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถ EV อย่างแพร่หลาย ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ GO GREEN Together ของธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่า "การผนึกความร่วมมือกับแกร็บ ผู้นำบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน และลีสซิ่งกสิกรไทยในการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน เอ็มจีมียอดจองรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ถึงกว่า 4,500 คัน นอกจากบทบาทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เอ็มจียังเป็นผู้สร้าง ‘ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า’ หรือ EV Ecosystem ที่ครบวงจรและครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ด้วยการลงทุนในด้านเครือข่ายสถานีชาร์จ MG Super Charge ที่ปัจจุบันมีมากถึง 120 แห่งทั่วประเทศ และมีเป้าหมายในการเพิ่มสถานี MG Super Charge อย่างน้อย 1 แห่ง ในทุกๆ 150 กิโลเมตร ทำให้คนไทยมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะเข้าสู่สังคม EV อย่างเต็มรูปแบบ"