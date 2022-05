วีเสิร์ฟเปิดตัว WE TOKEN เพิ่มทางเลือกผู้ใช้แพลตฟอร์ม ลุยตลาด Local Lifestyle

น.ส.ณัฐชยา สืบศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท วีเสิร์ฟ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ผู้พัฒนา “WESERVE” Local Lifestyle Super App แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ รวมทุกบริการครบจบในแอปเดียวกล่าวว่า “หลังจากที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ “Local Lifestyle Super App” ที่ให้บริการ Food Delivery บริการขนส่งด่วน บริการด้านสุขภาพและความงาม เป็นต้น ปัจจุบันวีเสิร์ฟเปิดให้บริการพื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี สงขลา เพชรบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งในปีนี้บริษัทมองเห็นโอกาสในการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัล จึงได้ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดดิจิทัล และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เปิดตัว Utility Token พร้อมใช้ “ WE Token!” โดยมีเป้าหมายเติมเต็มความต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งของ Ecosystem เชื่อมต่อให้ผู้ใช้บริการมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนบน WESERVE Platform ร่วมกับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub Chain)“WE Token เกิดจากความตั้งใจของวีเสิร์ฟที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าและพันธมิตรใน Ecosystem ที่มีมากกว่า 200,000 ราย ไม่ว่าจะเป็นนำมาแลกเปลี่ยนในบริการ NFT และมีแผนพัฒนาให้เป็นโทเคนที่มีสิทธิโหวตได้อย่างโปร่งใสในอนาคต โดยตั้งเป้าให้สามารถแลกเเละรับโทเคนได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2022 นี้ โดยระหว่างตั้งเเต่วันนี้จนถึงกรกฎาคมนี้ลูกค้าผู้ใช้งานรวมถึงผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนแอปวีเสิร์ฟเพื่อรับ WE Token ฟรี! มีจำนวนจำกัด”น.ส.ณัฐชยา กล่าวเสริมว่า “ด้วยความเชื่อมั่นว่าในปัจจุบันความสนใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีการขยายตัวไปตามหัวเมืองใหญ่ในทุกภูมิภาค รวมไปถึงกลุ่มนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในเมืองรอง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลดีและเอื้ออำนวยให้ Utility Token ที่มีแพลตฟอร์มท้องถิ่นรองรับอย่างวีเสิร์ฟ สามารถเติมเต็มและเข้าถึงความต้องการในชีวิตประจำวันให้คนท้องถิ่นได้นั้นจะทำให้ “WE Token” เติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน ทั้งนี้ วีเสิร์ฟตั้งเป้าเพิ่มเติมบริการในแพลตฟอร์ม ให้สามารถจองบริการเกี่ยวกับท่องเที่ยว รถเช่าไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมขยายตลาดครอบคลุมทั่วไทยภายในปี 2023 แล้วยังมีแผนที่จะขยายแพลตฟอร์มไปยังต่างประเทศต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้”นายภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “BitKub Chain ได้มีการร่วมมือกับ WESERVE ร่วมกันขยายตลาดสู่ท้องถิ่นมุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการในท้องถิ่นหรือในกลุ่มพื้นที่ใหม่ๆ โดยลูกค้าของวีเสิร์ฟสามารถใช้ We และ Kub แลกเปลี่ยนบริการต่างๆ บน WESERVE Platform ได้”ดร.เผด็จ จินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินสเตเบิ้ล จำกัด กล่าวว่า Finstable ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการเงิน ภาคหลักทรัพย์ กฎหมาย บัญชี และเทคโนโลยีบล็อกเชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรเจกต์ WE Token ด้วยระบบ CeDeFi ที่มีความปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถช่วยบริหารจัดการแพลตฟอร์มของวีเสิร์ฟ ดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ