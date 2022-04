กรุงไทยชวนสัมผัส Digital Lifestyle งานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว

ชวนสัมผัสประสบการณ์ Digital Lifestyle ในงานวันมะม่วงและของดี ครั้งที่ 51 ชิมและชอปมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพันธุ์ดีขึ้นชื่อ ผลิตผลการเกษตร สินค้าชุมชน ทาร์ตมะม่วง ผลิตภัณฑ์จากโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” ผ่านคนละครึ่งด้วยแอปเป๋าตัง หรือใช้จ่ายด้วย Krungthai NEXT สมัคร “แปดริ้วอีซี่การ์ด” ใช้จ่ายแทนเงินสด โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ สนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.โดยผู้ที่มาเที่ยวชมงานจะได้เปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สมาร์ทกว่าเดิม ด้วยการสมัคร “แปดริ้วอีซี่การ์ด” บัตรอัตลักษณ์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มความสะดวกสบาย ใช้จ่ายแทนเงินสด สัมผัสประสบการณ์ Digital Lifestyle เลือกซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพันธุ์ดีขึ้นชื่อ ผลิตผลการเกษตร สินค้าชุมชน ผ่านโครงการคนละครึ่งด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือใช้จ่ายด้วย Krungthai NEXT ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าชุมชนกว่า 250 ร้านค้า โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่สร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้ชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” ที่มุ่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมจัดแคมเปญลุ้นรับของรางวัลสำหรับลูกค้าที่ชอปครบทุก 50 บาท นำ e-Slip ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย เชิญชวนร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารผ่าน e-Donation รับใบอนุโมทนาอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล โดยระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่บูทธนาคารกรุงไทยภายในงานโดยในงานดังกล่าว ธนาคารได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน 5 ด้าน ประกอบด้วย1.Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ ด้วยการนำระบบ Smart Market บริการรับชำระเงินดิจิทัลให้ 2,200 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมขยายการให้บริการแก่ร้านค้ากว่า 200 ร้านในตลาดชุมชนวัดสมานรัตนาราม เพื่อรองรับการรับชำระเงินดิจิทัลจากผู้ซื้อ และร้านค้า ติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน EDC เพื่อรองรับการใช้จ่ายด้วยบัตร “แปดริ้วอีซี่การ์ด” ที่เป็นบัตรเดบิต-บัตรเติมเงิน (e-Money) เพียงบัตรเดียว ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ “กิน-ชอป-เดินทาง” และใช้จ่ายแทนเงินสดในร้านค้าหรือออนไลน์ที่รับบัตร VISA และ PromptCard2.Smart Mobility ระบบขนส่งอัจฉริยะ พัฒนาระบบ EMV Contactless รองรับการชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดผ่านเครื่อง Krungthai EDC ด้วยการแตะบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless หรือสแกน QR CODE ด้วย Krungthai NEXT หรือ Mobile Banking ของทุกธนาคาร3.Smart People พลเมืองอัจฉริยะ พัฒนา University Application ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคาร รองรับทุกไลฟ์สไตล์และกิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรกว่า 5,000 คน ไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ4.Smart Living ความเป็นอยู่อัจฉริยะ ด้วยบริการด้านสุขภาพพื้นฐานผ่าน Health Wallet หรือกระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปเป๋าตัง5.Smart Governance เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ลดขั้นตอน รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทำให้เกิดธรรมาภิบาล ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้ การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่เมืองอัจฉริยะเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างธนาคารกรุงไทยและจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ต้องการวาง Digital Platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความสะดวกสบายครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 Ecosystems หลักของธนาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ความยั่งยืน