JP เร่งทำตลาดสินค้า Own Brand หวังเพิ่มยอดขายอีก 2 เท่า

"โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)" เดินเกมรุกเร่งทำตลาดผลิตภัณฑ์ภายใต้ Own Brand และขยายช่องทางการจำหน่าย หวังดันสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 50% หนุนอัตราการทำกำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น มั่นใจปีนี้เติบโต 50%

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร เปิดเผยว่า แผนดำเนินงานปีนี้ JP จะเร่งสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยเป้าหมายผลักดันการขายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์บริษัทฯ (Own Brand) ประกอบด้วย แบรนด์ COX และแบรนด์สุภาพโอสถ ตั้งเป้ามียอดขายเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า หรือมีสัดส่วนรายได้จากการขายเพิ่มเป็น 50% ของยอดขายรวมทั้งหมด จากปีก่อนที่มีสัดส่วนยอดขายสินค้า Own Brand อยู่ที่ 33%โดยมีแผนเร่งสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าของตัวเองให้เข้มแข็ง ผ่านการนำเสนอข้อมูลด้านคุณสมบัติและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และขยายช่องทางการจำหน่ายให้หลากหลาย (Multi -Channel Marketing) ทั้งร้านขายยาทั่วไป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ทีวีโฮมช้อปปิ้ง และช่องทางออนไลน์ (Online Channel) ในมาร์เก็ตเพลส เช่น Shopee Lazada เป็นต้น รองรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุค New Normalทั้งนี้ แบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ ถือเป็นตราสินค้าที่หัวหอกในการทำตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปีนี้ และมีผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำ+น้ำมันรำข้าว (Black sesame oil + Rice bran oil) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันสกัดเย็นสี่สหาย โฟร์มิกซ์ออยล์ (4 Mix oil) ซึ่งประกอบด้วย น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงาม่อน น้ำมันรำข้าว และน้ำมันกระเทียม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวอล์ฟเฟีย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตมาจากผำ หรือไข่ผำ พืชน้ำที่ให้สารโปรตีนสูงที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ปกติ โดยอยู่ในกลุ่มสารอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) และเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ เพื่อเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพและตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงในอนาคตยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้ Own Brand ของบริษัทฯ โดยการใช้นวัตกรรมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในเชิงดูแลและป้องกันและการรักษาโรค เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากกัญชง-กัญชา เป็นต้น“จากแผนงานของเราที่มุ่งการเติบโตกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ Own Brand ให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลดีต่ออัตราการทำกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ให้มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” ดร.สิทธิชัย กล่าว