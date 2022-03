แทรนดาร์คาดอาคารสำนักงานเพื่อสิ่งแวดล้อมปี65 โต 20%ตามเทรนด์โลก

แทรนดาร์ อะคูสติก ผู้นำนวัตกรรมอะคูสติก เปิดผลวิจัย Sound effect on people มลพิษทางเสียงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม ชี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานถดถอย สุขภาพผู้ใช้อาคารแย่ลง ชี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเทรนด์ที่อยู่อาศัยยั่งยืน มีผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอาคารให้เช่าที่พักอาศัย โรงแรม โรงเรียน เผยปี 64 งานปรับปรุงอาคารยังเติบโต 10% แม้เศรษฐกิจรับผลกระทบโควิด 19 เนื่องจากยังมีความต้องการปรับปรุงอาคาร สถานที่ คาดปีนี้แนวโน้มเติบโต 65 % ตามเทรนด์ที่อยู่อาศัยยั่งยืนยังโตต่อเนื่องทั่วโลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาด้านอะคูสติก บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Trandar) ผู้นำด้านนวัตกรรมอะคูสติก เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน เปิดเผยว่า ข้อมูลผลวิจัยของ Lessman ระบุว่าเสียงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อมนุษย์ พบผู้คนมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมในการทำงานเพียง 33.4% นั่นเท่ากับว่าอีก 66.6% ไม่พึงพอใจกับสภาพแวดล้อมของเสียงในที่ทำงาน และยังพบว่าในกลุ่มงานที่ซับซ้อน หากทำงานในสภาพเสียงไม่ดี มีความดังส่งผลให้สมาธิในการทำงานลดลงถึง 50%นอกจากนี้ การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า เสียงรบกวนต่างๆ ในที่ทำงานส่งผลให้คนทำงานมีสมาธิหรือโฟกัสกับงานได้น้อยลง และยังส่งผลต่อให้เกิดการลาป่วยมากขึ้น ชี้ให้ชัดเจนว่าเสียงรบกวน (Noise) เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญและสาเหตุที่ทำให้สุขภาพแย่ลง ซึ่งคนคนต้องใช้เวลา 60% ในการมีสมาธิจดจ่อ การถูกรบกวนจากเสียงนั้นจะทำให้ต้องใช้เวลาถึง 25นาที จึงจะสามารถกลับมามีสมาธิอีกครั้ง และต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก 8 นาที จึงจะกลับมามีสมาธิเท่าเดิม และยังส่งผลทางอ้อมให้พนักงานมีความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนที่ทำงานได้อีกด้วย“ผลการวิจัยดังกล่าว สะท้อนให้หากการออกแบบตกแต่งอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของเสียงที่ดีจะช่วยเพิ่มจุดขายให้กับโครงการ ปัจจุบันทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับการสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมลภาวะทางอากาศ ทางกลิ่น และทางเสียง จากเกิดข้อตกลงเพื่อการลดการปล่อยคาร์บอนในหลายประเทศเพื่อเป้าหมายของการเป็นคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ Net Zero แต่อีกหนึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต้องเผชิญตลอด 24 ชั่วโมง นั่นคือปัญหาด้านมลภาวะทางเสียง ปัญหานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆฝ่ายได้มองข้ามหากปล่อยไว้ในระยะยาวจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่อาศัยในแหล่งที่มีเสียงดังตลอดเวลา เช่น ผู้ที่พักอาศัยใกล้กับถนน สนามบิน ใกล้แม่น้ำลำคลองที่มีเรือสัญจรตลอดทั้งวัน โรงงานอุตสาหกรรม เสียงในอาคารสำนักงาน หรือแม้แต่เสียงดังที่เกิดจากผู้คนภายในบ้าน”นายกฤษดา กล่าวต่อว่า แทรนดาร์ ได้จับมือกับ บริษัท อีโคโฟน แซงโกแบ็ง จำกัด จากสวีเดน พัฒนาผลิตภัณฑ์อะคูสติกดูดซับเสียง (Sound absorption) คุณภาพสูง “อีโคโฟน โฟกัส เอฟ” (Ecophon Focus F) แผ่นฝ้าอะคูสติกที่ผลิตจากเส้นใยอะคูเทคคุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน มีค่าการดูดซับเสียงสูงซึ่งคุณสมบัติข้อนี้สำคัญมากต่อการลดเสียงก้องเสียงสะท้อนภายในห้อง ลดผลกระทบของเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับมนุษย์ (Sound effect on People) ช่วยทำให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเสียงที่เหมาะสม ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกได้กำหนดนอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการกระจายแสงและสะท้อนแสงได้ดีช่วยประหยัดพลังงานทำให้ทั้งห้องมีความสว่างทั่วถึงกัน รวมไปถึงตัวแผ่นยังได้รับการรับรองจากองค์กร Asthma and Allergy ของประเทศสวีเดนว่าไม่มีสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของ อีโคโฟน โฟกัส เอฟ คือ ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน EN จากยุโรป เพื่อตอกย้ำการเป็นแผ่นฝ้าอะคูสติกคุณภาพสูง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ซึ่งหลังจากเปิดตัวในหลายประเทศอีโคโฟน โฟกัส เอฟ (Ecophon Focus F) ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการตกแต่งภายในและวงการสถาปัตยกรรมทั้งในไทย และต่างประเทศ ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารสำนักงาน โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ห้องซ้อมดนตรีและสตูดิโอ หรือแม้กระทั่งการใช้กับห้องในบ้านสำหรับทิศทางการเติบโตของการก่อสร้างอาคารของไทยนั้นมองว่ายังเติบโตต่อเนื่อง แต่ในส่วนของอาคารสำนัก งานนั้นจะเป็นการเติบโตที่เป็นไปตามเทรนด์ของการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน การให้ความสำคัญกับมลภาวะทางอากาศ รวมถึงทางเสียงแม้ปีนี้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโควิด19 แต่ยอดขายผลิตภัณฑ์อะคูสติกสะท้อนให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังดำเนินต่อไป การก่อสร้างอาคารสำนักงานยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา ปี 2564 แทรนดาร์ได้รับงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเสียงจากทางโรงเรียนนานาชาติ อาคารสำนักงาน และโรงแรมชั้นหลายแห่ง ที่ต้องการปรับปรุงสถานที่ เตรียมพร้อมบริการอีกครั้งหลังจากสถาณการณ์โควิดคลี่คลายอนึ่ง โครงสร้างของกลุ่มลูกค้าที่บริษัททำตลาด แบ่งเป็น 1.ตลาดอาคารสำนักงาน 2. สถานศึกษา และ 3.เฮลท์แคร์ ซึ่งในปีนี้ ทางบริษัทจะขยายการบริการไปเจาะกลุ่มโรงแรมและสถานศึกษา เนื่องจากผลจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้โรงแรมและโรงเรียน ต้องปิดและเปิด เพื่อป้องกัน ส่งผลให้บางโรงแรมและโรงเรียน หันมาปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะเข้าไปนำเสนอบริการและขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้นปัจจุบัน ตลาดอะคูสติกในไทยมียอดขายประมาณ 2 ล้านตารางเมตร(ตร.ม.) หรือมูลค่าตลาดประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 15%.