ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล เผย CWT ผลตอบรับดี เตรียมต่อยอดขายในภูมิภาค

ได้เปิดตัว Crown Token “CWT” EVENT พร้อมกับพันธมิตรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า 400 ราย เช่น MQDC, ZIPMEX, The Last Idol, Search Entertainment, BBTV New Media, One Enterprise , Lomabin, หัวเว่ย เทคโนโลยี, INFOFED (อินโฟเฟด), Cozy Game และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยระบุว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญของวงการโทเคนของประเทศไทย ที่จะเชื่อมโยงโอกาสและพลิกโฉมครั้งใหญ่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งจะสร้างโอกาสมหาศาลให้ศิลปิน ครีเอเตอร์ รวมไปถึงผู้ชมด้วย ที่สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ โดยผ่านการถือครอง “คราวน์ โทเคน” หรือ CWT ซึ่งเปิดเทรดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบน ZIPMEX และได้รับการตอบรับอย่างดี โดยขณะนี้มีมูลค่าของเหรียญที่ระดับเกือบ 150 บาท จากราคาดปิด 40 บาทในส่วนของพันธมิตรระดับโลก T&B ยังได้จับมือกับ Mr.Andrew Gordon ผู้อยู่เบื้องหลังแอนิเมชันชื่อดังระดับโลก อย่าง “Monsters, Inc.” “Toy Story” Mr.Kenji Xiao ผู้มีประสบการณ์คร่ำหวอดในวงการแอนิเมชันในจีน และ Sunac Culture Group ซี่งเป็นพาร์ตเนอร์จากจีนที่มีเครือข่ายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สวนสนุกธีมพาร์ค และเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Family Entertainment ของจีน ในการทุ่มทุนสร้างผลงานแอนิเมชันและซีรีส์แอนิเมชันสุดอลังการสู่ตลาดโลก ในระหว่างปี 2022-2025 ได้แก่ Legends of the Two Heroes, FriendZSpace, Looking for Gods, New Legend, The Forestias และ Blue City ซึ่งแอนิเมชันเหล่านี้จะถูกนำไปต่อยอดบนแพลตฟอร์ม NFT ที่มีชื่อว่า “ADOT”"แพลตฟอร์ม ADOT จะเชื่อม IPs ที่ทั้งมีทั้งภาพยนตร์ ละคร แอนิเมชัน เพลง และเอนเทอร์เทนเมนต์ในรูปแบบต่างๆ มาสู่สินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Digital Assets ซึ่งจะสร้างโอกาสให้ศิลปินคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ผู้ผลิต รวมไปถึงผู้ชมที่จะมีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ผ่านการถือครอง CWT ในการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ทั้งการรับ NFT Airdrop จากแอนิเมชันทั้ง 6 เรื่อง สิทธิในการโหวตทิศทางของภาพยนตร์และแอนิเมชันในเครือ T&B สิทธิในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์และ NFT รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ จาก SMO Live Platform และที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมใน “Translucia Metaverse” ซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ ของ T&B"ได้กล่าวแสดงยินดีกับ T&B ซึ่งเป็นพันมิตรที่สำคัญของ MQDC ในการประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่กับพันธมิตรชั้นนำทั้งไทยและระดับโลก ทั้งนี้ MQDC ได้เห็นความสำคัญกับการนำนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ อย่างเช่น โทเคนดิจิทัลมาต่อยอดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ศูนย์การค้า ธุรกิจการให้บริการ รวมถึงนวัตกรรมทางการเงิน ภายใต้แนวคิด “For All Well-Being” พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมการเงินในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยต่อไป"ความร่วมมือครั้งสำคัญของ T&B และพันธมิตรนับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่นวัตกรรมการเงินบนโลกเสมือน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ทางการเงินยุคดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งนอกจากคราวน์โทเคนได้เปิดซื้อขายในไทยแล้ว ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดซื้อขายในภูมิภาคในเร็วๆ นี้อีกด้วย"