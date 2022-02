SHIPPOP จับมือ BITKUB แจก 1 ล้านซอง หนุนผู้ขายออนไลน์

นายสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เติบโตและเรียนรู้การก้าวสู่ยุคต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดย SHIPPOP 1.0 เป็นแพลตฟอร์มแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมขนส่ง พันธมิตรขนส่งมากกว่า 27 ราย ไว้ในระบบเดียวผ่านการเชื่อมต่อระบบทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ตั้งแต่การทำเรื่องจองขนส่งออนไลน์ เรียกขนส่งเข้ารับพัสดุที่บ้าน ช่วยพันธมิตรลดต้นทุน ติดตามพัสดุ ทีมงานสนับสนุนลูกค้าที่คอยดูแลและพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ระบบเก็บเงินปลายทาง และการเพิ่มประกันมูลค่าพัสดุเสียหาย ต่อมา SHIPPOP ได้เรียนรู้ถึงโอกาสในการขยายการบริการนี้ จึงเกิดความคิดเพื่อการเติบโตของธุรกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของ SHIPPOP ได้ ทำให้ต่อยอดเป็น SHIPPOP 2.0 โดยเริ่มต้นจากการทำแฟรนไชส์ ร้านรับฝากพัสดุ ซึ่งภายใน 1 ปี SHIPPOP ขยายสาขามากกว่า 1,200 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ และยังมีบริการส่งของภายนอกประเทศ (International Shipping) อีกทั้งยังได้เริ่มสร้างระบบ AI & Machine Learning จัดเก็บ Data จนมีข้อมูลในระบบมากกว่า 100,000,000 ข้อมูล ที่พร้อมนำไปใช้งานต่อยอดทางธุรกิจ ส่งผลให้รายได้และการเติบโตของ SHIPPOP เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ในปี 2564 ที่ผ่านมา SHIPPOP ได้รับรางวัล Startup of the Year (PRIME MINISTER AWARD) และรางวัล Best Small Franchise Award (จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) อีกทั้งยังสร้างรายได้มากกว่า 500 ล้านบาท และมียอดจำนวนการจัดส่งพัสดุมากกว่า 11 ล้านชิ้น ยอดขนส่งเก็บเงินปลายทาง สูงถึง 1,350 ล้านบาท ถือได้ว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัปที่มีกำไร และการเติบโตเป็นที่สนใจในวงการขนส่งอย่างมากขณะที่ปัจจุบัน SHIPPOP กำลังทดลองใช้ระบบบริการรับชำระเงินคริปโต "Crypto Payment" ผ่าน Pay Solution โดยระบบจะเปลี่ยนคริปโตให้เป็นเงินบาททันที ซึ่งตอบโจทย์สำหรับความต้องการของธุรกิจ ทำให้ผู้บริโภคเลือกชำระเงินได้อย่างหลากหลาย เราตั้งเป้าที่จะพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าต่อไปด้าน นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แต่ยังมีบางธุรกิจที่ยังสามารถสร้างการเติบโตได้ โดยเฉพาะกลุ่มอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสถานการณ์ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม การซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และคาดว่าปีนี้สตาร์ทอัปกลุ่มโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซจะยังสามารถคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้เทรนด์จะเป็นเช่นนั้น แต่เราตระหนักดีว่า ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมามีร้านค้าออนไลน์หน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย เราในฐานะของธุรกิจสตาร์ทอัป จึงมีความเข้าใจและเห็นใจผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผู้ใช้ใหม่และเก่า ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจกร่ม Bitkub ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดช่วงปลายปี พ.ศ.2564 ตลอดจนการร่วมมือกับ SHIPPOP จัดแคมเปญแจกซองพัสดุ 1 ล้านซองในครั้งนี้ โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้ขายหรือกลุ่มธุรกิจออนไลน์สามารถสร้างส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับกำไรได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้ว กิจกรรมนี้ยังเป็นการเพิ่มการมองเห็น และสร้างฐานลูกค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้แบรนด์ด้วยในคราวเดียวกัน โดยเป็นจุดประสงค์ของแบรนด์ที่พร้อมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจหลากหลายวงการ เพื่อร่วมมือกันยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าทันการปรับตัวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังจะมาถึง”ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.shippop.com เพจเฟซบุ๊ก SHIPPOP และ Line: @shippop หรือโทร.0-2113-6669