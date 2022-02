“ศุภาลัย” เปิดตัว “แกรนด์วิลล์” แบรนด์น้องใหม่เจาะบ้านหรูเชียงราย

“ศุภาลัย แกรนด์วิลล์ แม่กรณ์-เชียงราย”

“The New Definition of Luxury Lifestyle นิยามใหม่แห่งความหรูหรา เพื่อการใช้ชีวิตที่แตกต่าง”

เปิดเผยว่าลงตัวทุกความสง่างามกับสถาปัตยกรรมสไตล์ Modern Tropical ผ่านการดีไซน์ที่เข้าใจการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ในทุกรายละเอียดด้วยแนวคิดบนพื้นที่โครงการกว่า 93 ไร่ กับแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้นซีรีส์ใหม่ที่ให้เลือกสรรได้ตามใจถึง 8 แบบ จำนวน 354 ยูนิต ที่มาพร้อมระบบ Home Automation ทุกหลัง กับพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่ 162-417 ตารางเมตร (ตร.ม.) 4-5 ห้องนอน 3-7 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2-3 คัน โดยเน้นการออกแบบพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางโปร่ง โล่ง สบาย และประหยัดพลังงานกว่าที่เคย เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ในโครงการ อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและกล้อง CCTV รวมทั้งระบบทางเข้าออกโครงการแบบ Easy Pass เพื่อสนองตอบทุกความสมบูรณ์แบบในการที่อยู่อาศัยในราคาเริ่มต้น 4.85-13 ล้านบาท