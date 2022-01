WICE ลุ้นทำนิวไฮ 3 ปีซ้อน ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 9 พันล้าน

ไวส์ โลจิสติกส์ เผยแผนปี 65 ทำนิวไฮต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งเป้ารายได้ 9,000 ล้านบาท โต 20% ชูกลยุทธ์เพิ่มความสามารถการทำกำไร 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ขยายปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น เริ่มให้บริการขนส่งทางรถไฟ (Road-Rail Service) ลาว-จีน พร้อมขยายคลังสินค้าอีก 100,000 ตารางเมตร ในปี 67 เจรจาพันธมิตรต่างประเทศเพิ่มศักยภาพสร้างเครือข่ายรองรับการให้บริการครอบคลุม ก้าวสู่การเป็นผู้นำโลจิสติกส์ระดับเอเชีย

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า เป้าหมายธุรกิจปี 2565 บริษัทจะทำผลประกอบการนิวไฮต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 20% และรักษาอัตรากำไรสุทธิที่ระดับ 7-8% โดยมุ่งเน้นการทำกำไรในกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service) และงานบริการด้านซัปพลายเชนโซลูชัน รวมถึงการเพิ่มปริมาณงานขนส่งและการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในสาขาต่างประเทศที่ให้บริการจำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. WICE Logistics (Malaysia) Sdn.Bhd. (สาขากัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์ บาห์รู และปีนัง) WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. (สาขาฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เซินเจิ้น และหนิงโป)“บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการที่ดีของบริษัทและการลงทุนขยายบริการ รวมถึงขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ อีกทั้งปัจจัยค่าระวางเรือที่คาดว่ายังคงอยู่ในระดับสูง และ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่องจากปริมาณการขนส่งที่หนาแน่น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจสำคัญของโลก เช่น ประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลดีให้บริษัทที่มีสาขาและพันธมิตรการให้บริการในกลุ่มประเทศเหล่านี้” ดร.อารยา กล่าวนายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทจะเน้นสร้างการเติบโตให้ทุกกลุ่มธุรกิจหลัก โดยกลุ่มการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) และการขนส่งทางอากาศ (Air Freight) บริษัทมีแผนขยายปริมาณการขนส่งมากกว่า 10,000 TEU โดยเน้นการขนส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักส่วนธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) บริษัทมีแผนเริ่มให้บริการการขนส่งทางรถไฟ (Road-Rail Service) โดยการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังรถไฟ จากประเทศลาว-จีน เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งให้ลูกค้า และเพื่อลดการติดค้างของสินค้าหน้าด่านศุลกากร พร้อมทั้งเชื่อมเส้นทางโครงการ One Belt One Road จากจีนถึงตะวันออกกลางและทวีปยุโรป เพิ่มโอกาสการรับงานในอนาคต โดยบริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น ในช่วงไตรมาส 1/65 อีกทั้งมีการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ประกอบกับจุดแข็งด้านความพร้อมทั้งจำนวนรถขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์ ส่งผลให้มีปริมาณงานจากลูกค้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) ยังมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในปี 2565ขณะที่บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัปพลายเชนโซลูชันแบบครบวงจร ทั้งงานคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า (Equipment) ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีแผนเตรียมเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่พื้นที่รวม 20,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยพื้นที่ถนนบางนา-ตราด จ.กรุงเทพฯ และ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จากเดิมที่มีพื้นที่รวม 24,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการและทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/65 เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณงานขนส่งสินค้าในกลุ่มลูกค้าธุรกิจการค้าปลีก (Retail) กลุ่มอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliances) ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และบริษัทมีแผนขยายคลังสินค้าทั้งหมด 100,000 ตารางเมตร ภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 65-67)ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินงานร่วมกับโครงข่ายพันธมิตรกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิตของจีน มุ่งเน้นการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทุกเส้นทาง อีกทั้งบริษัทมีแผนการลงทุนร่วมกับผู้ให้บริการขนส่งต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียที่มีการส่งออกสินค้าจำนวนมาก เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งประเภทสินค้าที่มีความหลากหลาย และสร้างโครงข่ายพันธมิตรให้ความแข็งแกร่ง และก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ระดับเอเชีย“บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ” นายชูเดช กล่าวสำหรับสัดส่วนรายได้ปัจจุบัน ได้แก่ การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) 45% การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 24% การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service) 25% และงานซัปพลายเชนโซลูชัน 6%