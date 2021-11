เดอะ วันการ์ดจับมือเซ็นทรัล รีเทล จัดโปรฯ ส่งท้ายปี ลุยดันยอดใช้จ่ายแตะ 2 หมื่นล้าน

กล่าวว่า บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มุ่งมั่นที่จะเป็นบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์และทุกพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้า หลังวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าไปสู่การซื้อแบบออมนิแชนเนล กล่าวคือ ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ และช่องทางการขายใหม่ (New Sales Channel) เช่น ผ่าน LINE Official, LINE Chat ของสาขา, Facebook Live และ Personal Shopper โดยจากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่านช่องทาง เซ็นทรัล ออนไลน์ เติบโตสูงถึงกว่า 160% ขณะที่ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรผ่านช่องทางขายใหม่ เติบโตสูงถึงกว่า 420% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์กระตุ้นยอดใช้จ่ายที่ตรงกับพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ผลดังนั้น หลังจากที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคมากขึ้น ทำให้ห้างร้านกลับมาเปิดให้บริการได้ ทางบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงจับมือกับพันธมิตรหลัก เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ร่วมมอบสิทธิประโยชน์ที่ทุกหน่วยธุรกิจของเครือ CRC ผ่านแคมเปญใหญ่ “Central Retail X T1 Card Day Super Weekend” ชวนชอป 3 วันสุดพิเศษ 5-7 พฤศจิกายนนี้ รับเอ็กซ์คลูซีดีลสุดพิเศษ 3 ต่อ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกหน้าบัตร เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ในทุกร้านค้าและทุกช่องทางขายของเครือเซ็นทรัล รีเทล ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% เมื่อชอปครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และแลกคะแนนเดอะวัน 1,000 คะแนน ต่อที่ 2 แลกรับส่วนลดสูงสุด 15% และ ต่อที่ 3 รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 6% โดยโปรโมชันสุดพิเศษนี้ นับเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแคมเปญ T1 Card Day ที่เคยเป็นโปรระดับ signature ซึ่งผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ชื่นชอบและรอคอยกันมากที่สุดแคมเปญหนึ่งเปิดเผยว่า นับเป็นครั้งแรกที่บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผนึกกำลังกับเซ็นทรัล รีเทล ยกธุรกิจทั้งเครือมาร่วมออกโปรโมชันแห่งปี ครอบคลุมสาขาทั่วประเทศไทยมากกว่า 1,000 ร้านค้า เพื่อคืนกำไรให้นักชอปชาวไทย และกระตุ้นบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงไฮซีซันปลายปีให้คึกคัก โดยธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเข้าร่วมทุกกลุ่มสินค้ากว่า 1 ล้านรายการ ทั้งแฟชั่น ฟูด ฮาร์ดไลน์ ให้ขาชอปได้ชอปจุใจทั้งหน้าร้าน และหน้าเว็บ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ร้านค้าในเครือ CMG, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, ลุคส์ และเฮลธิฟูล, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์ และออโต้วัน รวมถึงช่องทางออนไลน์ เช่น Central App, Tops App และเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เป็นต้น โดยเราเชื่อมั่นว่าด้วยแพลตฟอร์มออมนิแชแนลของเซ็นทรัล รีเทลที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย จะสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย และไลฟ์สไตล์การชอปปิ้งของผู้บริโภคในยุค New Normal ได้อย่างครบวงจร โดยคาดว่าจะทำให้ traffic ทั้งหน้าร้านและหน้าเว็บเพิ่มขึ้นถึง 30%นายอธิศ กล่าวเสริมว่า ช่วงไตรมาสสุดท้ายเป็นช่วงที่ลูกค้าคนไทยจับจ่ายใช้สอยกันมากสุด เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งตอบรับการกลับมาเปิดบริการของห้างร้านในเครือเซ็นทรัล รีเทล บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน พร้อมคืนกำไรให้กับสมาชิกบัตร โดยแคมเปญ “Central Retail x T1 Card Day Super Weekend” เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลากหลายแคมเปญที่ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ นอกจากนี้บริษัทจะได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น AI Marketing มาใช้ในการทำการตลาด เพื่อสื่อสารโปรโมชันที่ตรงใจของลูกค้าแต่ละคนที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด กระตุ้นยอดใช้จ่ายในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีต่อไป ทั้งนี้ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรในเครือเซ็นทรัล รีเทล 20,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2564