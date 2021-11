BANPU ขายหุ้นโรงไฟฟ้า 'Sunseap' กว่า 1.2 หมื่นล้าน

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 บริษัท BPINInvestment Co.,Ltd. (BPINI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) (บริษัทฯ และ บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ถือหุ้นใน Banpu NEXT สัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อขายหุ้นทั้งหมดที่สัดส่วน 47.5% ในบริษัท Sunseap Group Pte,Ltd. (Sunseap) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ให้แก่บริษัท EDP Renovaveis SA (EDPR) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียน จดทะเบียนในประเทศสเปน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Lisbon stock exchange of Portugalโดยการจำหน่ายหุ้น Sunseap ของ BPINI ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ Sunseap โดย EDPR ภายใต้สัญญาการซื้อขายดังกล่าวการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดโดย BPINI มีมูลค่าเท่ากับ 489.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 364 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 12,154 ล้านบาท)ทั้งนี้ การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565โดย ณ ต้นปี Sunseap มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น 320 เมกะวัตต์ ซึ่งกว่าครึ่งของกำลังการผลิตดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกกว่า 700 เมกะวัตต์ กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆสำหรับ BPINI ได้ทำการลงทุนครั้งแรกใน Sunseap ในปี 2560 และมีการลงทุนเพิ่มในปี 2561 และปี 2563 เพื่อสนับสนุนแนวทางการลงทุนเพื่อการเติบโตของ Sunseap โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 BPINI รายงานเงินลงทุนใน Sunseap รวม 236.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 177.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 5,569 ล้านบาท) ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization)โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายไปลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความเติบโตตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568