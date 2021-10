KBTG ตอกย้ำความสำเร็จ MAKE by KBank พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Expense Summary

เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน MAKE by KBank ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ราย และมีผู้เข้าใช้งานแอปมากกว่า 80% ของจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด ด้วยจำนวน Cloud Pocket กระเป๋าเงินย่อยที่ถูกสร้างมากกว่า 250,000 Pockets โดยพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลาย นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย และคนวัยเริ่มทำงาน ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเงินที่แตกต่างกันออกไป ทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าบัตรเครดิต ค่าชอปปิ้ง ค่ารถ ค่าคอนโด ค่าเสริมสวย ค่าประกันชีวิต รวมถึงการออมเงิน เช่น การเก็บเงินซื้อของและเก็บเงินเพื่อการลงทุนจากกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งาน KBTG จึงได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Expense Summary บนแอปพลิเคชัน MAKE by KBank ที่ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท ในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน โดยการแยกเป็นการใช้จ่ายของแต่ละหมวดหมู่ (Category) สรุปและดูการใช้จ่ายในแต่ละ Cloud Pocket แต่ละเดือนเมื่อไหร่ก็ได้ หรือถ้าอยากติดตามค่าใช้จ่ายไหนเป็นพิเศษก็สามารถ Cloud Pocket ขึ้นมาใหม่ และสามารถซ่อนรายการหากรายการใดไม่เกี่ยวข้องนายเรืองโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า MAKE by KBank เป็นตัวช่วยจัดการเงินที่ทุกคนสามารถเริ่มจัดการเงินได้เพราะ MAKE จัด จ่าย จด ในที่เดียว ด้วยการ “จัด” เงินเป็นสัดส่วน ด้วยฟีเจอร์ Cloud Pocket ที่ผู้ใช้งานสามารถแบ่งเงินเป็นส่วนต่างๆ เพื่อจัดสรรเงินและตั้งเป้าหมายสำหรับการใช้ส่วนบุคคล เช่น เงินออม ค่าใช้จ่ายรายเดือนของบริการต่างๆ ค่าของขวัญสำหรับคนพิเศษ ค่าชอปปิ้ง โดยสามารถสร้าง Cloud Pocket กี่กระเป๋าก็ได้ไม่จำกัดในบัญชีเดียว และสามารถชวนเพื่อนมาอยู่กระเป๋าเดียวกัน “จ่าย” เงินออกจาก MAKE ผู้ใช้งานสามารถโอนเงินผ่านแอปได้ทุกธนาคารจากเลขบัญชี หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเพย์ ถอน จ่ายด้วย QR โดยสามารถเลือกจาก Cloud Pocket ใดก็ได้ และ “จด” ทุกประวัติรายการด้วยฟีเจอร์ Chat Banking ที่ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อความและรูปภาพในรายการธุรกรรมได้ รวมทั้งสามารถย้อนกลับมาดูประวัติรายการต่างๆ ได้ในรูปแบบแชตสำหรับขั้นตอนการเปิดใช้งาน MAKE by KBank เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ App Store และ Play Store หรือคลิก https://kbank.co/3oeIg6E จากนั้นระบบจะให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน KPLUS เพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีสมุดบัญชีคู่ฝาก (MAKE e-Savings) โดยไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี แถมยังได้ดอกเบี้ยสูง 1.5% สำหรับวงเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทแรก และดอกเบี้ย 0.5% สำหรับวงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถทำการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มโดยไม่ใช้บัตร โดยกดไอคอน MAKE ที่หน้าจอตู้เอทีเอ็ม และสามารถโอนเงินได้ปกติเพียงมีเลขบัญชีหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับปลายทาง ใช้งานฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม พิเศษ! สำหรับ 2,500 ท่านแรกที่สมัครใช้งานและโอนเงินเข้าขั้นต่ำ 100 บาท รับเลย! เงินคืน 50 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564