กลุ่มฮั่วเซ่งเฮงจับมือ SCB เปิดแอปซื้อ-ขายทองคำเรียลไทม์ GOLD NOW

นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง กล่าวว่า จากพฤติกรรมของลูกค้าในการลงทุนทองคำยุคปัจจุบันมีการเติบโตเป็นอย่างมาก นำมาสู่ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน "GOLD NOW" แพลตฟอร์มใหม่เพื่อการลงทุนในทองคำเพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทองคำได้ทุกที่ด้วยระบบเคลียร์รายการซื้อขายอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ มอบประสบการณ์ใหม่ที่ง่ายแค่ปลายนิ้วให้ลูกค้า เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "GOLD NOW" และลงทะเบียนผ่านระบบ"ด้วยความแข็งแกร่งด้านระบบการชำระเงินของ SCB ช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงทุกธุรกรรมเข้ากับบัญชีธนาคารได้โดยตรงผ่าน SCB EASY ช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระเงินในการซื้อและรับเงินจากการขายทองคำแบบเต็มจำนวนทันทีที่มีธุรกรรม ทำให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสในการทำกำไรในทุกรอบเวลา ล้ำไปอีกขั้น ด้วยการที่ลูกค้าไม่ต้องวางหลักประกันเพื่อการส่งคำสั่ง และไม่มีค่าธรรมเนียม ทำให้ลูกค้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ร้านทองหรือธนาคาร แต่ยังสามารถมารับทองคำได้ที่ฮั่วเซ่งเฮงทุกสาขาตามเวลาให้บริการของแต่ละสาขาได้เลย" นายธนรัชต์ กล่าวนายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ของ SCB กล่าวว่า ความร่วมมือกับ "กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง" ในครั้งนี้ ธนาคารได้นำเอาศักยภาพและขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน "GOLD NOW" เพื่อยกระดับและมอบประสบการณ์ในการซื้อ-ขายและลงทุนในทองคำของลูกค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีบัญชี SCB EASY เชื่อมต่อระบบการชำระเงินผ่านการตัดบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติเข้ากับแอปพลิเคชัน "GOLD NOW" ช่วยสนับสนุนให้การชำระเงินในการซื้อ-ขายเป็นแบบเรียลไทม์"สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะเป็นช่วงที่สาขาร้านทองปิดให้บริการ และสามารถเลือกเก็บเครดิตการซื้อ-ขายทองเข้าพอร์ตการลงทุนในแอป หรือเลือกที่จะมารับทองคำได้ที่ "ฮั่วเซ่งเฮง" ทุกสาขา นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนทองคำได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุนยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด" นายวศิน กล่าวแอปพลิเคชัน "GOLD NOW" บริการซื้อ-ขาย ตั้งแต่เวลา 06.00-02.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ และเวลา 09.30-17.30 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เชื่อมโยงธุรกรรมซื้อ-ขายทองคำกับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรงผ่าน SCB EASY สามารถชำระเงินในการซื้อและรับเงินจากการขายทองคำแบบเต็มจำนวนทันทีที่มีธุรกรรม ไม่ต้องวางหลักประกันเพื่อการส่งคำสั่ง และไม่มีค่าธรรมเนียมธุรกรรมการซื้อทองคำ สามารถรับทองคำได้ที่ฮั่วเซ่งเฮงทุกสาขาตามเวลาให้บริการของแต่ละสาขา