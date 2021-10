สร้างแรงบันดาลใจ 'Share Your Greatness' พื้นที่ปล่อยของกับ “ไต้ฝุ่น-กนกฉัตร”

เอพี ไทยแลนด์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING' ที่มุ่งส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ ต่อยอดแพลตฟอร์ม NEIGHBOR SERVICE นำเสนอวิดีโอสั้นสร้างแรงบันดาลใจ Share Your Greatness เชียร์อัพคนไทย เดินหน้าด้วยใจที่เข้มแข็งอีกครั้ง ส่งเรื่องราวที่ดีต่อใจ สร้างจากเรื่องจริงของนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ ไต้ฝุ่น-กนกฉัตร หนึ่งในลูกบ้านเอพี ที่นำฝันมาปัดฝุ่น สร้างพื้นที่ปล่อยของเดินหน้าสร้างโอกาสครั้งใหม่ท่ามกลางวิกฤตที่ยังไม่จางหาย NEIGHBOR SERVICE มาร์เก็ตเพลสหนึ่งเดียวในไทย ที่เป็นศูนย์กลางซื้อ-ขาย สินค้าในรูปแบบของ ‘ความสามารถพิเศษ’ พร้อมสนับสนุนทุกความสามารถ เปิดกว้างทุกคนใช้งานได้ฟรี! ไม่มีข้อจำกัด

รับชมวิดีโอสั้นสร้างแรงบันดาลใจ Share Your Greatness ได้ที่ https://youtu.be/UJ8P_z8LAng

การแพร่ระบาดของโควิด-19

“เสน่ห์ของกีตาร์แฮนด์คราฟต์ น่าจะเป็นเรื่องของแพชชั่น หรือความหลงใหล ความชื่นชอบในงานไม้ เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมาก เขามาเป็นแผ่นไม้แล้วเราก็ทำให้กลายเป็นเครื่องดนตรีได้ ผมไม่ใช่แค่รักกีตาร์ แต่ ผมอยากสร้างเขาขึ้นมา ทุกครั้งเวลาที่ทำกีตาร์เสร็จ ผมจะรู้สึกว่า นี่คือความสุข” ไต้ฝุ่น เผยถึงความรักในงานคราฟต์ที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี"

ด้วยความรักและความใส่ใจเป็นพื้นฐาน

เอพี ไทยแลนด์

ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน เวลากว่าค่อนชีวิตที่เราต้องล็อกตัวเองอยู่กับบ้าน บ้านที่เราคุ้นเคยจนอาจละเลยไปว่า พื้นที่แห่งความสุขที่เปี่ยมด้วยความทรงจำนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการปลุกพลังพิเศษของคุณ เพื่อเริ่มต้นสร้างเรื่องราวชีวิตครั้งใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้ง เฉกเช่นนักแสดงหนุ่มมากความสามารถคนนี้ ‘ไต้ฝุ่น-กนกฉัตร มรรยาทอ่อน’ หนึ่งในลูกบ้านเอพี ไทยแลนด์ที่ลุกขึ้นมาปรับสเปซภายในบ้านให้เป็นพื้นที่ปล่อยของ เพื่อต่อยอดอีกหนึ่งความสามารถพิเศษ ที่น้อยคนจะรู้จักนักกับอาชีพ Guitar Marker หรือนักสร้างกีตาร์ ชมวิดีโอสั้นที่ดีต่อใจ ‘Share Your Greatness พื้นที่ปล่อยของกับไต้ฝุ่น-กนกฉัตร’ ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของนักแสดงหนุ่มมากความสามารถคนนี้ได้ที่ https://youtu.be/UJ8P_z8LAng หรือทาง Social Media ทุกช่องทางของ APTHAIสำหรับจุดเริ่มต้นของความหลงใหลนี้ เกิดจากความชอบและหลงรักเครื่องดนตรีชนิดนี้มาตั้งแต่เด็ก กระทั่งเขาเริ่มมีความคิดอยากทำกีตาร์เป็นของตนเอง จนเมื่อมีโอกาสได้พบกับช่างทำกีตาร์ซึ่งเป็นอาจารย์ของช่างกีตาร์หลายคนในประเทศไทย จึงเกิดความสนใจและเริ่มต้นทำกีตาร์อย่างจริงจัง ที่ผ่านมาผลงานของไต้ฝุ่นได้รับการยอมรับจากศิลปินดังมากมายผลงานของเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อาจไม่ได้ตอบโจทย์ด้วยจำนวนเงิน หรือจำนวนกีตาร์ที่ผลิตได้ แต่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขที่ไม่อาจประเมินค่าได้ โดยที่ผ่านมาไต้ฝุ่นเช่าช้อปนอกบ้านในการทำงาน ซึ่งไม่ตอบโจทย์ในเรื่องเวลาเท่าที่ควร และเมื่อ ‘บ้าน’ คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด …และความฝันที่ว่าสักวันหนึ่งจะทำสตูดิโอกีตาร์คราฟต์ภายในบ้านของตัวเองก็เป็นจริง ไต้ฝุ่นเริ่มรีโนเวทพื้นที่ภายในบ้าน ให้เป็นสตูดิโองานคราฟต์เพื่อต่อเติมความฝันกับอีกหนึ่งอาชีพที่รักให้เกิดขึ้นความแตกต่างของกีตาร์ที่เราซื้อทั่วไป กับกีตาร์แฮนด์คราฟต์ คือ กีตาร์แฮนด์คราฟต์เป็นกีตาร์ตัวเดียวในโลก เป็นกีตาร์ที่ลูกค้าสามารถสั่งได้ทุกอย่างที่เป็นตัวของเขาเอง” ช่างทำกีตาร์ผู้มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปีกล่าวพร้อมการันตีว่ากีตาร์ทุกตัวที่เขาทำนั้นผ่านกระบวนการรังสรรค์อย่างประณีตและพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การตัด การขัด และการตกแต่ง ซึ่งแต่ละตัวนั้นใช้เวลานานถึง 3 เดือนวันนี้ สตูดิโอพื้นที่ปล่อยของ ก่อสร้างเสร็จ พร้อมให้ไต้ฝุ่นเดินตามความฝันครั้งใหม่ ถึงขนาดของสตูดิโอจะไม่ใช่เรื่องสำคัญ เมื่อเทียบกับเรื่องราวที่ช่วยจุดประกายให้ทุกคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ และบ้านจะยังคงเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุด ที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตเราอีกครั้ง เหมือนหนุ่มคนนี้ ไต้ฝุ่น-กนกฉัตรชมวิดีโอสั้นที่ดีต่อใจ ‘Share Your Greatness พื้นที่ปล่อยของกับไต้ฝุ่น-กนกฉัตร’ ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของนักแสดงหนุ่มมากความสามารถคนนี้ได้ที่ https://youtu.be/UJ8P_z8LAng หรือทาง Social Media ทุกช่องทางของ APTHAIขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเอง อย่าให้อะไรมาล็อกความฝัน และนำสกิลพิเศษของคุณมาสร้างรายได้เสริม เพื่อลุกขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างเข้มแข็ง เข้าใช้งานได้ฟรีที่ www.apneighborservice.com พร้อมรับชมวิดีโอสั้นที่ดีต่อใจ ‘Share Your Greatness พื้นที่ปล่อยของกับไต้ฝุ่น-กนกฉัตร’ ได้ที่ Social Media ทุกช่องทางของ APTHAI NEIGHBOR SERVICE มาร์เก็ตเพลสหนึ่งเดียวในไทย ที่เป็นศูนย์กลางซื้อ-ขาย สินค้าในรูปแบบของ ‘ความสามารถพิเศษ’ เพื่อคนไทยในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเปิดกว้างต้อนรับทุกคนแล้ววันนี้ใช้งานได้ฟรี.