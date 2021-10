TWZ เพิ่มทุน-ออกวอร์แรนต์ระดมเงินลุยพลังงานไฟฟ้า-กัญชง-กัญชา

"ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น" เพิ่มทุน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และออกวอร์แรนต์ 330,000 ล้านหน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย ระดมทุนเพื่อใช้ในธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ/หรือธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อมรวมถึงสมุนไพรอื่นๆ

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่า มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,651,114,875 บาท เหลือ 1,489,342,794.10 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย 1,617,720,809 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 161,772,080.90 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 2,977,237,990.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,487,895,196.20 บาทโดยแบ่งจัดสรรดังนี้คือ จำนวน 4,964,475,981 หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาขาย 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น วันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 และจัดสรร 4,964,475,981 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ อายุ 2 ปี อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้นขณะที่ 1,650 ล้านหุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราส่วน 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคา 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งจองซื้อและชำระเงินในวันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 สุดท้ายจัดสรร 3,300 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับการใช้สิทธิวอร์แรนต์โดยไม่คิดมูลค่าพร้อมกันนี้ บอร์ดอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 330,000 ล้านหน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท/หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 330 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อัตราส่วน 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมออกวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวนไม่เกิน 3,300 ล้านหน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วย TWZ-W7 อายุ 2 ปี อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ/หรือธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบัน และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคต รวมทั้งนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดได้รับเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุน 496,447,598.10 บาท TWZ-W6 496,447,598.10 ล้านบาท หุ้นกู้แปลงสภาพ 330 ล้านบาท และ TWZ-W7 จำนวน 330 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,652.9 ล้านบาททั้งนี้ TWZ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ด้วยวิธีจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564