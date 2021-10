นักลงทุนเตรียมเคาะ "BEYOND" ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ของ "บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)" หรือ PDI เดิม (บมจ.ผาแดงอินดัสทรี) หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติเดินหน้ารุกธุรกิจโรงแรม เข้าลงทุน 100% ในโรงแรม Four Seasons Bangkok และ Capella Bangkok ด้วยแบรนด์ใหม่ โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กดสัญญาณไฟเขียว เคาะวันเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น "BEYOND" เริ่ม 11 ตุลาคม 2564