ทิสโก้จับมือตลาดรถดอทคอม เปิดโครงการ "ขายรถปิดหนี้" ช่วยลูกค้าผ่อนไม่ไหว

เปิดเผยว่า เพื่อความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าจำนำทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจึงได้จับมือกับบริษัท ตลาดรถดอทคอม จำกัด ผู้ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย เปิดพื้นที่พิเศษให้กับลูกค้าเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถยนต์ของทิสโก้ สามารถนำรถมา “ขาย” หรือ ส่งต่อให้เจ้าของใหม่ผ่านโครงการคุ้มคาร์ "ขายรถปิดหนี้” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564“คุ้มคาร์ "ขายรถปิดหนี้" เป็นพื้นที่ที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าจำนำทะเบียนรถยนต์ของทิสโก้ กลุ่มที่ต้องการขายรถเพื่อปิดหนี้ สามารถนำรถมาฝากขายได้ผ่านช่องทาง TaladROD.com ภายใต้สัญลักษณ์ “คุ้มคาร์ by TISCO” ให้ลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆ โดยที่ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับการจะซื้อจะขายนั้น เพียงแต่ตั้งใจเข้าไปอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มีความจำเป็นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศขายแบบเบ็ดเสร็จ บริการตรวจสอบข้อมูลประวัติรถยนต์ รวมถึงจัดโปรโมชันส่งเสริมการขายเพื่อให้สามารถระบายรถออกได้ง่ายขึ้น เช่น ลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อลงสูงสุด 60% ให้แก่ผู้ซื้อที่ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร และร่วมกับพันธมิตรให้บริการเสริมตรวจสภาพรถจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ซื้อ” นายเดชพินันท์ กล่าวสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ”ขายรถปิดหนี้" กับคุ้มคาร์ได้ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเลือกเมนูที่ต้องการ ได้แก่ 1.เมนูประเมินราคารถ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาประเมินในเบื้องต้นและราคาตลาด ณ ปัจจุบันได้ทันที 2.เมนูลงขายรถ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ภาพถ่ายรถยนต์ และช่องทางติดต่อ ซึ่งหากลูกค้ายืนยันขาย No suggestions TaladROD.com และ 3.เมนูแก้ไขข้อมูลรถ ลูกค้าสามารถทำการแก้ไขข้อมูลการขายได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ส่วนผู้ที่ต้องการ “ซื้อรถ” ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อรถบ้านที่เว็บไซต์ของตลาดรถในโครงการคุ้มคาร์ “ขายรถปิดหนี้” by TISCO ได้เลย“ในแต่ละปีจะมีลูกค้าของทิสโก้นับหมื่นรายที่ผ่อนไม่ไหวหรือมีเหตุจำเป็นต้องขายรถก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาสินเชื่อ แต่ลูกค้าหลายรายไม่ทราบขั้นตอนดำเนินการและมีความกังวลหลายด้าน ทั้งการถูกกดราคา การถูกมิจฉาชีพหลอก ความน่าเชื่อถือของช่องทางขาย เป็นต้น ทิสโก้จึงออกแบบโครงการคุ้มคาร์ "ขายรถปิดหนี้" ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้ากลุ่มนี้ และพื้นที่ซื้อขายใน TaradROD.com ก็ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก ด้านกติกาในฝั่งผู้ขายเพียงเป็นลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าจำนำทะเบียนของทิสโก้ และรถยนต์จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้” นายเดชพินันท์ กล่าว