สรรพากรยกระดับการบริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ใหม่ เริ่ม 6 ต.ค.นี้

สรรพากรยกระดับการบริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ใหม่ (New e - Filing) เริ่มใหับริการ 6 ตุลาคม 2564กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New e - Filing) ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายให้ผู้เสียภาษีใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งกว่าเดิมเพิ่มประเภทการยื่นแบบภาษีให้ครอบคลุมสามารถ login ครั้งเดียวยื่นได้ทุกแบบ หากกรอกรายการในแบบยังไม่เสร็จสามารถ save เพื่อทำต่อภายหลังและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที (Real Time) ทั้งยังเพิ่มบริการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบเมื่อยื่นแบบและชําระภาษีสําเร็จโดยระบบใหม่จะพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่ www.rd.go.thนางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรได้ปรับปรุงระบบยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New e - Filing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ รวมทั้งเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นระบบใหม่นี้ยังเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ภายในกรมสรรพากรและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Profile) รวมทั้งมีฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น เช่น การ save การกรอกรายการในแบบแสดงรายการภาษี เพื่อมาดําเนินการต่อในภายหลังได้ยื่นแบบได้ทุกประเภทแบบภาษี (ยกเว้น ภ.ง.ด.93 และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลายมากขึ้นสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที (Real Time) และมีบริการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบหลังจากยื่นแบบและชําระภาษีสําเร็จ ระบบใหม่นี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th”นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้าใช้บริการระบบยื่นแบบ และชำระภาษีออนไลน์ใหม่ (New e - Filing) ได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีเข้าไปที่ www.rd.go.th เพื่อดำเนินการ๑. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม RD Prep (ใช้บันทึก/โอนย้ายใบแนบแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีได้รับอนุมัติยื่นรวม) สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (โปรแกรมเดิมจะใช้งานในระบบ New e - Filing ไม่ได้)๒. เรียนรู้และทดลองใช้งานระบบ New e - Filingได้ที่ “ระบบฝึกทักษะ”๓. สร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งานระบบ New e - Filing ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564”นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า “กรมสรรพากรให้ความสำคัญกับการปรับการให้บริการในครั้งนี้และด้วยเหตุผลด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมให้บริการ จึงจำเป็นต้องปิดระบบการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (e - Filing) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ในระหว่างนี้ผู้เสียภาษีสามารถใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ซึ่งกรมสรรพากรได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่และด้วยความเต็มใจ รวมทั้งได้เตรียมมาตรการในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นขอให้มั่นใจในหน่วยงานสรรพากรทุกแห่ง”ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161