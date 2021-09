ATP30 เผยแนวโน้มครึ่งปีหลังสดใส คว้าสัญญาธุรกิจใหม่

เอทีพี 30 เผยแนวโน้มไตรมาส 3 และ 4 สดใส ล่าสุด คว้าสัญญาธุรกิจใหม่ บริษัท อรุณ พลัส บริษัทย่อยในเครือ ปตท. ร่วมบริหารฟีดรถมินิบัสไฟฟ้า สัญญาเกือบ 4 ปี เริ่มให้บริการ 1.ต.ค.นี้ ขณะที่รถรับส่งพนักงานพร้อมให้บริการ 516 คัน Backlog 3 ปี ประมาณ 1,100 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายรายได้รวมปีนี้เติบโต 15-20%

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า บริษัทตกลงทำสัญญาให้บริการบริหารจัดการการเดินรถโดยสารไฟฟ้ามินิบัส (E-Bus) กับ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.64 ถึง 31 พ.ค.68 ระยะเวลา 44 เดือน หรือ 3 ปี 8 เดือน หลังจากที่ได้เริ่มให้บริการบริหารจัดการธุรกิจรถไฟฟ้าให้เช่ากับบริษัท อีวี มี พลัส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย ATP30 ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายการเดินรถ ฝ่ายเทคนิค ตลอดจนฝ่ายซ่อมบำรุง เข้าไปให้บริการดังกล่าวทั้งนี้ จากการให้บริการดังกล่าวทำให้บริษัทมีข้อมูลตลอดจนประสบการณ์ในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการเดินรถ การซ่อมบำรุง ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจริง โดยในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนนำรถบัสไฟฟ้ามาใช้งานในธุรกิจหลักได้อย่างเหมาะสม“ATP30 ให้บริการรถรับส่งบุคลากรเป็นเวลากว่า 15 ปี มีรถให้บริการรับส่งรวมกว่า 515 คัน และมี Backlog ระยะเวลา 3 ปีกว่า 1,100 ล้านบาท ด้วยการบริหารจัดการการเดินรถที่มีมาตรฐาน เน้นคุณภาพงานบริการ ตามแนวทางการปฏิบัติการบริหารความปลอดภัยบนท้องถนน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการให้เหมาะสมกับเส้นทาง จำนวนผู้โดยสารและเวลาเดินรถของลูกค้า จากประสบการณ์และความพร้อม จึงนำจุดแข็งของบริษัทมาพัฒนาต่อยอดการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทมีแผนจะขยายการให้บริการดังกล่าวอีกในอนาคต” นายปิยะ กล่าวปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจน้อย เช่น การขนส่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการเพิ่มรถอีกประมาณ 20-30 คันในปีนี้ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมปีนี้เติบโต 15-20%” นายปิยะ กล่าวอนึ่ง บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EV ME PLUS) ดำเนินการในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล ถือหุ้นโดยบริษัท อรุณ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้าน EV Value Chain ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ถือหุ้น 100%