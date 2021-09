จองวันนี้...ผ่อนปีหน้า กับโครงการคุณภาพ "ควินทารา ภูม สุขุมวิท 39"

เข้าสู่โค้งส่งท้ายปี

อีสเทอร์น สตาร์

ควินทารา ภูม สุขุมวิท 39

"จองวันนี้..ผ่อนปีหน้า"

บริษัทอสังหาฯ ทุกค่าย พาเหรดอัดโปรกระตุ้นกำลังซื้อ หวังปิดงบไตรมาส 3 ออกมาให้สวยที่สุด! ล่าสุด หลังรัฐบาลได้ประกาศคลายล็อกดาวน์แล้ว ไปพัก “ผ่อน” กันไหม!!อัดโปรโมชัน พัก “ผ่อน” ตลอดเดือนกันยายนนี้ โครงการคอนโดใหม่ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ ให้คุณพักการผ่อนพร้อมให้คุณได้ไป “พักผ่อน” กับ Leisure Package ฟรี! ที่พัก SEASTAR HOTEL RAYONG 3 วัน 2 คืน* และฟรี! Golf Package at Eastern Star Country Club & Resort Rayong โดยเป็น Green fee 18 หลุม พร้อมแคดดี้และรถกอล์ฟ รวมถึงไดรฟ์กอล์ฟ 120 ลูก พิเศษเฉพาะ ก.ย.นี้เท่านั้น ราคาริ่ม 3.59 ล้าน*ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ : https://bit.ly/3h9sZjx LINE : @estarpcl สอบถามเพิ่มเติมโทร : 09-1-949-0000 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด####สำหรับรายละเอียดของโครงการ Quintara Phume สุขุมวิท 39 จากบริษัท Eastern Star- Low rise 8 ชั้น 2 อาคาร 323 ยูนิต- มีห้องแบบ 1 Bedroom, 1 Bedroom Plus และ 2 Bedrooms ขนาดตั้งแต่ 28-68 ตร.ม.- facility : Finess / Swimming pool / Rotenburo / Jet pool / E-library / Co-working / Garden / EV charger / Smart locker / Vending Machine / Auto Service เครื่องล้างรถ เติมยางรถ / Shuttle service และ Haup Car- Smart living : Home Automation : Smart Light Smart Air Condition / Smart Shelf ที่หัวเตียงสามารถเสียบ USB ชาร์จมือถือ / Welcome Light / Sensor Light / Digital door lock- ตั้งอยู่ ซ.ประชัญคดี บนถนนสุขุมวิท 39จุดเด่นของโครงการนี้คือเรื่องของทำเลในการเดินทางที่สะดวกทั้งใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ และรถยนต์ สามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางทั้งทางอโศก สุขุมวิท ทองหล่อ และเพชรบุรี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้าง อย่างเอ็มควอเทีย เอ็มโพเรียม แหล่งชอปปิ้งชั้นนำในย่านพร้อมพงษ์ ร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านนั่งชิลต่างๆ ที่อยู่ในย่านนี้นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียน และโรงพยาบาล ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ม.มสว. ร.ร.นานาชาติ รพ.หลายแห่ง เช่น รพ.สมิติเวช รพ.กรุงเทพ