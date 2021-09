สปป.ลาว ออกใบอนุญาติ 6 บริษัทขุดเหมืองขุดคริปโตด้วยพลังงานน้ำ

จากรายงานของ laotiantimes กล่าวว่า รัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บริษัท 6 แห่งทำการค้าและขุด cryptocurrencies ในขณะที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องร่างข้อบังคับที่ควบคุมการใช้งาน โดยประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีอนุญาติให้ บริษัท 6 แห่งสามารถทดลองทำเหมืองและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum และ Litecoin ซึ่งบริษัทที่ได้รับไฟเขียว ได้แก่ Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road & Bridge Construction Co., Sisaket Construction Company Limited, Boupha Road-Bridge Design Survey Co., Ltd., Joint Development Bank และ Phousy Groupขณะที่กระทรวงต่างๆ นำโดยกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการวางแผนและการลงทุน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จะทำงานร่วมกับธนาคารแห่งลาวและ Electricite du Laos เพื่อทำการวิจัยและตัดสินใจเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับที่ควบคุมการใช้ cryptocurrencies ในประเทศลาวในขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศลาว (BOL) ได้ออกประกาศเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrencies ที่ไม่ได้รับการควบคุม ซึ่งรวมถึง Bitcoin, Ethereum และ Litecoin ซึ่งกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับเงินสำรองสกุลเงินจริงทั้งนี้แม้จะมีคำเตือนจากทางการ หลายคนยังคงซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและมองว่าโครงการทดลองใช้เป็นปูทางสำหรับการอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต