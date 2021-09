TM คาด Q3 ผงาด อานิสงส์สินค้าโควิด-19 พุ่ง

"เทคโนเมดิคัล" แง้มผลงานไตรมาส 3 เตรียมกลับมาผงาด เหตุรายได้ส่อแววปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รับอานิสงส์ยอดออเดอร์ Antigen test kit ทะลัก ขณะที่ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัยดีมานด์พุ่งต่อเนื่อง ล่าสุด เตรียมส่งน้องใหม่ สเปรย์พ่นจมูก ภายใต้แบรนด์ “TAFFIX” ฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว เจาะตลาดสู้โควิด-19 ย้ำทั้งปีรายได้แตะ 700 ล้านบาทตามเป้า

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า จากการเดินเกมรุกในการตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบครบวงจรในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ล่าสุดบริษัทฯ ได้ประเมินภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 3/2564 มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 (Antigen test kit) ที่บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งแบบ professional use และ home use ส่งผลให้ยอดออเดอร์จากกลุ่มสมาคมร้านขายยาเวชภัณฑ์ กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับยอดออเดอร์จากกลุ่มโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน TM เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่มากกว่า 1,000 แห่ง มีดีมานด์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ขณะที่ยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อโรค รวมถึงหน้ากากอนามัยมียอดออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จากปัจจัยบวกดังกล่าวทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ภาพรวม TM ในไตรมาส 3/2564 มีโอกาสปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอน“แม้ว่าภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ให้ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ ร้านนวด และคลินิกเสริมความงาม กลับมาเปิดให้บริการได้ แต่พนักงาน รวมถึงผู้ให้บริการต่างๆ ยังมีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกๆ 7 วัน ดังนั้น มองว่าความต้องการ Antigen test kit ต่อจากนี้ไปจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน ควบคู่ไปกับอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อย่างน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อโรค รวมถึงหน้ากากอนามัย ซึ่งกลุ่มสินค้าดังกล่าวมีดีมานด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”อย่างไรก็ตาม TM ยังคงมุ่งเน้นในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัส เช่น การเตรียมจำหน่ายสเปรย์พ่นจมูก เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ยี่ห้อ TAFFIX จากประเทศอิสราเอล รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว ซึ่งบริษัทฯ มีผู้แทนจำหน่ายกว่า 50 ราย ที่เข้าถึงองค์กรขนาดใหญ่ โรงพยาบาล และผู้บริโภคโดยตรงอยู่แล้ว ดังนั้นจากปัจจัยในข้างต้นยิ่งตอกย้ำให้ความเป็นผู้นำและตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ครบวงจรระดับต้นๆของประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ ยังตั้งเป้าอัตราการเติบโตในปี 2564 ที่ 700 ล้านบาทสำหรับความคืบหน้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทาง ภายใต้โครงการ "THE PARENTS" โดยลงทุนผ่านบริษัทในเครือบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC นั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อดำเนินธุรกิจบริการด้านการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้ภายในช่วงปลายปี 2566 ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2567 บริษัทฯ จะมีสัดส่วนรายได้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนของรายได้ประจำ (Recurring Income) เข้ามาเฉลี่ย 100-150 ล้านบาทต่อปี