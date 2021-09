แบงก์กรุงเทพร่วมสนับสนุน RoV Pro League หวังขยายสัดส่วนผู้ใช้งานรุ่นใหม่ 40%

ธนาคารกรุงเทพ จับมือเกม RoV (Arena of Valor) ร่วมสนับสนุน RoV Pro League 2021 Winter บิ๊กแคมเปญแห่งปีของเหล่าเกมเมอร์ พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษ ชวนสมัครใช้งานโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ รับผ้าห่ม RoV Limited Edition สุดพิเศษ กางแผนรุกผ่านตลาดเกมและอีสปอร์ตขยายฐานลูกค้ารุ่นใหม่ - First Jobber 40%เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมือกับเกม RoV (Arena of Valor) ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมระดับโลก รวมทั้งยังได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย โดยธนาคารร่วมสนับสนุนรายการ RoV Pro League 2021 Winter การแข่งขันลีกระดับมืออาชีพของเหล่าเกมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี มีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น โดยเฉพาะสาวก RoV ซึ่งธนาคารได้จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ สมัครใช้งานโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 6 ก.ย.-7 พ.ย.2564 รับสิทธิแลกรับผ้าห่ม RoV Limited Edition จำนวนจำกัดเพียง 2,000 สิทธิเท่านั้นทั้งนี้ การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญที่ธนาคารสามารถเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ โดยใช้โมบายแบงกิ้ง และบริการด้านดิจิทัลเป็นตัวนำ ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้มีความคุ้นเคยและพร้อมจะเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ไม่ยาก ขณะเดียวกัน ธนาคารได้พัฒนาฟังก์ชันการใช้งาน ต่างๆ เพิ่มเติม ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม” เพื่อยกระดับความพึงพอใจและมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน ตลอดจนตอบโจทย์การใช้งานกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่ม First Jobber เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้งานในกลุ่มนี้ให้ได้ 40% ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมฐานผู้ใช้งานโดยรวมที่คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านราย ในสิ้นปี 2564“กลุ่มคนที่สนใจเรื่องเกมคงไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้น แต่ต้องยอมรับว่าตลาดเกมออนไลน์และอีสปอร์ต ในวันนี้ขยายตลาดออกไปกว้างมาก กลุ่มผู้เล่นส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 15-35 ปี เฉพาะผู้ติดตามผ่านแฟนเพจของ Garena RoV Thailand ก็มีมากกว่า 4 ล้านราย รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง โดยรายงาน Global Games Market Report จาก Newzoo คาดการณ์ว่า ในปี 2564 ตลาดอีสปอร์ตจะมีมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 14.5% และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ธนาคารเชื่อมั่นว่า การร่วมสนับสนุนกิจกรรม RoV Pro League 2021 Winter พร้อมกับออกโปรโมชันพิเศษร่วมกับ RoV ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธนาคารเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Young Gen และ First Jobber ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่ธนาคารให้ความสนใจ และพร้อมจะเริ่มต้นเป็นเพื่อนคู่คิดที่พร้อมนำโซลูชันใหม่ๆ ด้านการเงินเข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และร่วมกันสร้างความเติบโตด้านการเงินในแต่ละช่วงชีวิตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง” นางปรัศนี กล่าวกล่าวว่า “สังคมเกมและอีสปอร์ตในปัจจุบันเป็นคอมมูนิตีที่มีความหลากหลาย และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยจากการคาดการณ์ของ Newzoo พบว่า ภายในสิ้นปี 2564 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีผู้ชมอีสปอร์ตมากถึง 42.5 ล้านคน ทำให้ภาคธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแข่งขัน อีสปอร์ตในลีกต่างๆ มากขึ้น โดยในรายการแข่งขัน RoV Pro League 2021 Winter ที่กำลังดำเนินอยู่ เป็นอีกทัวร์นาเมนต์สำคัญที่ได้ธนาคารกรุงเทพเข้ามาเป็นหนึ่งในพาร์ตเนอร์จัดการแข่งขัน บนความร่วมมือครั้งนี้ เราหวังว่า RoV จะช่วยเข้าไปเติมเต็มประสบการณ์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใช้จ่ายบนโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ให้มีสีสันและความสนุกมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟน RoV ทุกคน จะได้รับความสนุกจากการแข่งขันในลีกส่งท้ายปีนี้อย่างเต็มที่”สำหรับสาวก RoV ที่ตามสะสมลิมิเต็ดไอเท็ม สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือโปรโมชันรับผ้าห่ม RoV Limited Edition ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือโทร.1333 หรือ 0-2645-5555