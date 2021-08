RoV ผนึก Honor of Kings สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการอีสปอร์ต

Arena of Valor World Cup (AWC) 2022 จะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 มีเงินรางวัลรวมสูงกว่า 8,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับได้ว่าสูงกว่าเงินรางวัลจากการแข่งขันระดับโลกครั้งล่าสุดของ RoV และ HoKนอกจากนี้แฟน ๆ อีสปอร์ตเตรียมตั้งตารอการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นได้เลย เพราะการแข่งขันในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ทีมต่าง ๆ จากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันกันมากขึ้น แน่นอนว่าผู้ชมจะได้พบกับทีมระดับแนวหน้าจากเกม RoV และ HoK ที่จะมาแสดงฝีมือเพื่อร่วมชิงชัยในศึกแห่งเกียรติยศในครั้งนี้ยกระดับไปอีกขั้นกับ AWC 2022 ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าการแข่งครั้งไหน ๆ ทั้งนักกีฬาอีสปอร์ต และแฟนคลับสามารถตั้งตารอการต่อสู้สุดมันส์ และพบกับการแข่งขันสุดเร่าร้อน จากตัวแทนทีมผู้เข้าแข่งขันจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และยุโรปแม้ว่า AWC 2022 จะมีทีมเข้าร่วมได้ทั้งหมด 16 ทีมเช่นเดิม แต่ทีมต่าง ๆ จะมีโอกาสเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกมากขึ้น แน่นอนว่าโควต้าสำหรับแชมป์ประจำลีกต่าง ๆ ยังคงอยู่ ทั้ง RoV Pro League, Arena of Glory และ Garena Challenger Series โควต้าเหล่านี้คือการการันตีว่า แต่ละลีกจะมีตัวแทนของพวกเขาอย่างน้อย 1 ทีมที่จะได้โลดแล่นในเวทีโลกแน่นอนด้วยระบบการแข่งขันอีสปอร์ตรูปแบบใหม่นั้น จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างจักรวาล RoV กับ HoK เข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะมีฮีโร่จากทั้งสองเกมให้เลือกสรร ทำให้นักแข่งสามารถฝึกซ้อม และสร้างแผนการเล่นและกลยุทธ์ใหม่ ๆ ได้ ก่อนที่ถึงการแข่งขัน AWC 2022AWC ถือว่าเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดของเกม RoV นับตั้งแต่ปี 2018 แต่การร่วมมือกันระหว่าง RoV และ HoK ในปี 2022 ครั้งนี้ จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทั้งสองเกม ด้วยความคาดหวังที่จะดึงแฟนคลับและนักกีฬาอีสปอร์ตจากทั่วโลกมารวมเข้าไว้ด้วยกันเป้าหมายสูงสุดของการร่วมมือกันในครั้งนี้ คือการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และเข้มข้นเร้าใจยิ่งกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มาให้กับเหล่าแฟน ๆ และนักกีฬาอีสปอร์ตได้สัมผัสเตรียมตัวให้พร้อมกับอีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าจับตามองในปลายปีนี้ สำหรับการปะทะกันของทีมสุดแกร่งจากทั่วโลก เพื่อแย่งชิงอีกหนึ่งตำแหน่งอันทรงเกียรติในสมรภูมิ RoV พร้อมสร้างความทรงจำส่งท้ายปีกับการแข่งขัน Arena of Valor International Championship (AIC) 2021 อันดุเดือดในเดือนพฤศจิกายนนี้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ AIC 2021 และ AWC 2022 ได้ที่ https://rov.in.th/ และแฟนเพจ Garena RoV Thailand