ทีเอ็มบีธนชาตเปิดตัว "ฟินบิส" เสริมแกร่งเอสเอ็มอี

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ttb) เปิดตัวโครงการ “ฟินบิส โดย ทีทีบี” (finbiz by ttb) โครงการเสริมความรู้ให้ลูกค้าเอสเอ็มอี บนแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และสัมมนาออนไลน์ที่เจาะลึกทุกบริบทของอุตสาหกรรมและเข้าใจธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “ครบ จบในที่เดียว ปรับใช้ได้ง่าย ต่อยอดได้จริง” เพื่อเสริมแกร่งความรู้ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมปรับตัว มองหาโอกาส และเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนกล่าวว่า เป้าหมายของธนาคาร คือ การสร้างชีวิตทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีขึ้นให้ลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ โดยได้ดำเนินการควบคู่กันไป 2 ด้าน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (Financial Solution) ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มในทุกสถานการณ์ของการดำเนินธุรกิจ และการมอบองค์ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้ลูกค้ามีความรู้ทางการเงินเพื่อบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าต้องเผชิญปัญหาขาดสภาพคล่อง การจัดการหนี้สิน ธุรกิจเอสเอ็มอีต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วพร้อมเผชิญปัญหาต่างๆจึงเดินหน้าสานต่อโครงการเกี่ยวกับการมอบความรู้ด้านการเงินอย่างเต็มที่ พร้อมให้ข้อมูลความรู้ที่ตอบโจทย์เหมาะสมกับลูกค้าธุรกิจแต่ละกลุ่ม โดยใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่ธนาคารพัฒนาขึ้นช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง และก้าวสู่ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นต่อไปกล่าวว่า โครงการ finbiz by ttb หรือ financial business advisory hub ได้ต่อยอดมาจากโครงการ LEAN Supply Chain by ttb ที่ธนาคารได้ดำเนินการมานานกว่า 10 ปี พร้อมเพิ่มเติมความรู้ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดย finbiz by ttb เป็นแหล่งข้อมูลที่ครบ จบในที่เดียว ทั้งรูปแบบของการสัมมนาออนไลน์ บทความ และคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียและเมื่อเร็วๆ นี้ โครงการ finbiz by ttb ได้จัดงานสัมมนาออนไลน์เป็นครั้งแรกให้ลูกค้าเอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่องาน “ติดสปีดธุรกิจอาหาร เปลี่ยนให้ไว...ปรับยังไงให้รอด” โดยได้รับเกียรติถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ น.ส.พจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ น.ส.ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซ็ปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ และนายศมน คุ้มธรรมพินิจ Product Owner - Agile Commercial Digital Innovation จากทีเอ็มบีธนชาต