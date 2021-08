'เอสซีฯ' เปิดบริการ “DRIVE THRU ดูบ้าน SC” ชมโครงการแบบไร้กังวล

เมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้หยิบกลยุทธ์การตลาดของการทำ DRIVE THRU มาเปิดให้ชมบ้านแบบสะดวก ปลอดภัย ไร้กังวล

โดยหัวหน้าสายงานการตลาด บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ที่มุ่งการเป็นผู้นำแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 เปิดเผยว่า นับเป็นการฉีกกรอบการตลาดในการชมบ้านแบบเดิมๆ ครั้งแรกของวงการอสังหาฯ ไทย โดยนำเสนอบริการ “DRIVE THRU ดูบ้าน SC” เพื่อความเป็นส่วนตัวพิเศษของลูกค้าที่สามารถชมบ้านได้อย่างมั่นใจ ไร้กังวล ตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการจะอำนวยความสะดวกในรูปแบบ Social Distancing ซึ่งทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันเปิดบริการแล้วใน 17 โครงการคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ เดอะ เจนทริ, บางกอก บูเลอวาร์ด, เวนิว, เพฟ, วี คอมพาวด์ และ งเวิร์ฟสะดวกกับ 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อชมบ้านได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัยแบบ New Normal1.REGISTER ลงทะเบียนผ่านทาง www.scasset.com โดยที่เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวก2.DRIVE THRU ลูกค้าขับรถมาชมโครงการตามวันเวลาที่นัดหมาย เพียงแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งจะนำไปยังจุดจอดรถ DRIVE THRU บริเวณหน้าบ้านตัวอย่าง3.TOUR สแกน QR Code หน้าบ้านตัวอย่าง และเริ่มการชมบ้านอย่างเป็นส่วนตัวโดยจะมีพนักงานขายอธิบายรายละเอียดผ่านทางระบบ VDO Call