“แกรนด์ ไซโก” เปิดตัวบูติคเสมือนจริงในไทย แห่งแรกของโลก!

นำโดย ฮิโรยูกิ อาคาชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด และ สิรินาถ เรืองสุวรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ร่วมฉลองการเปิดตัว

แห่งแรกของโลก โดยบูติคเสมือนจริงแห่งนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานของประเทศไทย

ตั้งเป้าที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแฟนๆ นาฬิกาแกรนด์ ไซโก และเหล่านักสะสมนาฬิกาในประเทศไทย และตอบโจทย์การทำธุรกิจยุคใหม่ในรูปแบบ OMNI Channel การตลาดที่ผสานกลยุทธ์การตลาดและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านรูปแบบการดำเนินการแบบเชื่อมโยง ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง Grand Seiko World ได้จากหลากหลายช่องทาง เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ในการซื้อสินค้า ทั้งยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้ารอบด้านผ่านทุกช่องทางการขาย เช่น ลูกค้าสามารถเข้าไปดูสินค้าที่บูติคเสมือนจริงก่อนได้ แล้วจึงกลับมากดสั่งสินค้าจากเว็บไซต์ หรือดูข้อมูลจากบนเว็บไซต์ แล้วไปซื้อที่บูติคออนไลน์ได้เลย หรือการเลือกที่จะให้ทางแบรนด์ส่งสินค้าให้ถึงบ้าน ซึ่งเป็นอีกบริการสุดเอ็กคลูซีฟที่ทางแกรนด์ ไซโก ประเทศไทย มอบให้กับลูกค้าตั้งแต่ปีที่แล้ว

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลให้บูติกและห้างสรรพสินค้าต้องปิดทำการชั่วคราว ลูกค้าไม่สามารถรับบริการได้ ทำให้ทางแกรนด์ ไซโก วางแผนการพัฒนาบูติคเสมือนจริงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2020 และวันนี้ Grand Seiko Virtual Boutique พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

บูติกเสมือนจริงแห่งนี้ถือเป็น Break Through ของเทคโนโลยีด้านรีเทลอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเข้าชมบูติคผ่านหน้าเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด Application การเลือกดูข้อมูลเรือนเวลาในแต่ละเรือนที่มีข้อมูลประกอบสมบูรณ์แบบ พร้อมการนำเสนอสินค้าในรูปแบบวิดีโอ การดูสินค้าแบบ 360 องศา ที่จะสามารถชมรายละเอียดของนาฬิกาแกรนด์ ไซโก ได้อย่างทั่วถึง

การนำเสนอสินค้าแบบ Interactive 3D ที่เสมือนว่าได้ชมนาฬิกาแกรนด์ ไซโกเรือนจริง และล่าสุดฟังก์ชั่น Try on Your Wrist ที่พัฒนาขึ้นมาให้ผู้รักนาฬิกาแกรนด์ ไซโก และเหล่านักสะสมนาฬิกา ได้ทดลองเรือนเวลากับข้อมือจริง จากการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ทำให้เหล่าคนรักนาฬิกาสามารถทดลองนาฬิกาและสั่งซื้อได้อย่างไร้รอยต่อ (Seamless) สามารถรอรับเรือนเวลาสุดโปรดอยู่ที่บ้านได้เลย

ทาง แกรนด์ ไซโก ประเทศไทย ยังให้ความสำคัญทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเรื่องสุขภาพเป็นหลัก โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะออกไปพบลูกค้าอีกด้วย