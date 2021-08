SRICHA โชว์กำไร Q2 นิวไฮ 130 ล้านบาท โตแรง 1,810%

นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย กรรมการ บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น หรือ SRICHA บริษัทฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาก่อสร้างโลหะ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เปิดเผยว่า "สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ประจำปี 2564 ที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพิ่มขึ้น 113% โดยมีรายได้จากการรับเหมาและให้บริการรวม 687 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้รวม 323 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,810% พลิกจากขาดทุนสุทธิ 7.6 ล้านบาท เมื่อเทียบในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเริ่มฟื้นตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้านพลังงาน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ดีขึ้น และที่สำคัญบริษัทฯ เน้นการเลือกรับงานโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความเสี่ยงน้อย มากกว่าที่จะรับงานโครงการขนาดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและผลตอบแทนต่ำกว่า""สำหรับงบรวม 6 เดือนแรกปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,429 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 625 ล้านบาท และ และมีกำไรสุทธิ 257 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิ 0.08 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน คณะกรรมการของ SRICHA ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 123,951,600 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.40 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อในวันปิดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มั่นใจว่านับจากนี้เป็นต้นไปผลประกอบการบริษัทฯมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญารับงานโครงการก่อสร้างโรงงานหลายโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดี เช่น โครงการใหม่ PEXCELL จากบริษัท DYNATEC MADAGASCAR มูลค่างานรวมแล้ว กว่า700 ล้านบาท ซึ่งเป็น 1 ในลูกค้าหลักที่บริษัทฯ รับงาน maintenance ติดต่อกันมากว่า 8 ปี โครงการ Project T3 ซึ่งเป็นงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในประเทศ และโครงการ HARMONY ซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเช่นกันนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับงานเพิ่มจากโครงการนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญารับงานโครงการใหม่เพิ่มเติมคือ โครงการของ บมจ.ไทยออยล์ จากกิจการร่วมค้า Petrofac-Samsung-Saipem มูลค่างานเริ่มต้น 828 ล้านบาท ระยะเวลา 15 มีนาคม 2564- ธันวาคม 2565 และมีโอกาสจะได้รับงานเพิ่มเติมจากโครงการนี้เช่นกันนอกจากนี้ บริษัทย่อย คือ บจ.เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ได้รับงานเพิ่มจากโครงการ Project T3 ด้าน Fabrication and erection of structural steel and painting work of piping and steel structure และงาน Fire Water and metal sheet ทำให้มูลค่างานโครงการเพิ่มเป็นกว่า 1,600 ล้านบาท จากมูลค่างานเริ่มต้น 1,090 ล้านบาท ทำให้ล่าสุด SRICHA มีแบ็กล็อกในมือร่วม 1,600 ล้านบาท พร้อมรับรู้จนถึงสิ้นปี 2565อนึ่ง บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงการเตรียมการจะประมูล และ/หรือเจรจางานซึ่งจะเริ่มในปีหน้าอีก 5 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท เพื่อสร้างรายได้ในปีต่อๆ ไปรองรับการกลับมาเติบโตอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเป็นการเริ่มต้นรอบใหม่ของการลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย SRICHA ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องจักรรองรับการขยายงานไว้ล่วงหน้าแล้ว