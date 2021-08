“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เข้าถือหุ้นเทคสตาร์ทอัป ครึ่งปีหลังลุยพัฒนาบ้านเดี่ยวหรู

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เดินเครื่องธุรกิจใหม่ HealthScape และ TechScape ต่อยอดวิสัยทัศน์ Lifescape Developer เต็มสูบ ตั้งบริษัทย่อยลุยธุรกิจใหม่ พร้อมเข้าถือหุ้นกิจการสตาร์ทอัป “Cubix Code” เล็งพัฒนา Technology ต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ เดิม พร้อมวางรากฐานทำ Tech ด้านอื่นสู่อนาคต ครึ่งปีหลังเร่งลุยกลยุทธ์ Building A Stronger Now พัฒนาช่องทางและแคมเปญการตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ปรับแผนพัฒนาโครงการลุยบ้านเดี่ยวหรู 2 โครงการ พร้อมดูแลผู้บริโภค พนักงาน พันธมิตรด้วยหลากหลายมาตรการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท เฮลท์สเคป จำกัด เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดวิสัยทัศน์ที่ก้าวจากการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developer) สู่การเป็นผู้พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิต (Lifescape Developer) โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสุขภาพ (HealthScape) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี (TechScape)ล่าสุดโดยการเข้าถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญของบริษัทแบบก้าวกระโดด เพื่อเริ่มต้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งมาต่อยอดกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดิมและพัฒนาเป็นสินค้าออกสู่ตลาด ขณะเดียวกัน ยังเป็นการวางรากฐานของบริษัทสู่การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคตด้วยน.ส.เพชรลดา กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 ผู้บริโภคในบางสาขาอาชีพยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นขึ้น บริษัทจึงจะเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ Building A Stronger Now ทั้ง 3 แกนหลัก เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ทั้งองค์กร ผู้บริโภค พนักงาน พันธมิตร ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์แห่งความท้าทายไปด้วยกันอย่างยั่งยืนสำหรับแกน Stronger Move บริษัทฯ อยู่ระหว่างเร่งจับมือพันธมิตรเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ และเตรียมออกแคมเปญพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงโครงการของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน เตรียมเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว 2 โครงการ จากแผนเดิมที่จะเปิดโครงการบ้านเดี่ยว 1 โครงการ โครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ และเตรียมเปิดตัวธุรกิจใหม่ HealthScape ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งน่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจและรับรู้รายได้ได้ในช่วงไตรมาส 4/2564 นี้ขณะที่แกน Stronger Community และ Stronger Journey จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยจะมีการประสานงานกับธนาคารพันธมิตร เพื่อมอบ Financial Solutions ให้แก่ผู้บริโภค และเดินหน้าแคมเปญ We’ve got your back ช่วยเหลือทั้งเหล่าพันธมิตร พนักงาน ลูกบ้าน ซึ่งมีส่วนสำคัญให้เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เติบโตมาได้จนถึงปัจจุบันสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.2564) บริษัทมีรายได้รวมทุกประเภทธุรกิจอยู่ที่ 2,413 ล้านบาท โดยสามารถปิดการขายโครงการที่อยู่อาศัยไปได้ 3 โครงการ ได้แก่ มอลตัน ไพรเวท เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 31, รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา และมาเอสโตร 39 สุขุมวิท 39 ขณะเดียวกัน ยังมียอดโอนกรรมสิทธิ์จากหลากหลายโครงการต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2564 และปลายปีที่ผ่านมา เช่น โครงการมิวนิค สุขุมวิท 23 โครงการมารุ ลาดพร้าว 15 โครงการเมทริส พระราม 9-รามคำแหง และโครงการเมทริส พัฒนาการ-เอกมัยทั้งนี้ บริษัทจะยังคงมีรายได้เข้าสู่บริษัทอย่างต่อเนื่อง มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ 4,600 ล้านบาทสำหรับ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี มีธุรกิจหลักในเครืออยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย2.กลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น ออฟฟิศ และโรงแรม3.กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงการระดับลักชัวรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค