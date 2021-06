สำนักงานสลากฯ พร้อมจำหน่ายสลาก GLO Official Sellers 44 จุด ผ่าน “เป๋าตัง” ตามวิถี New Normal

วันนี้ (18 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงโครงการ GLO Official Sellers สร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา 80 บาท ในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี มีตัวแทนจำหน่ายสลากร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers จำนวน 44 ราย โดยการซื้อขายสลากจะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ไร้การสัมผัส สะดวกสบายและปลอดภัยจากโควิด-19 ขณะนี้พร้อมจำหน่ายงวดแรกแล้วโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปว่า โครงการ GLO Official Sellers มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา 80 บาท และลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา ด้วยวิธีการสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่าย (รายเดิม) ที่มีคุณสมบัติพร้อมยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากตามโครงการ GLO Official Sellers ของสำนักงานฯ ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้มีตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 44 ราย ประกอบด้วยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 39 เขต และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 อำเภอ ในส่วนของเขต/อำเภอทั้ง 12 แห่ง ที่ไม่มีจุดจำหน่ายนั้น เกิดจากการที่ไม่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งการที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เข้ารับการอบรม รวมถึงขอสละสิทธิภายหลังจากได้รับคัดเลือกแล้วขณะนี้ตัวแทนจำหน่ายสลากตามโครงการฯ ทั้ง 44 จุดจำหน่าย ได้รับสลากงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว พร้อมเริ่มจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชาชนผู้ซื้อสามารถตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และสำนักงานฯ โดยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะจุดจำหน่าย พร้อมรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนจำหน่ายและประชาชนผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีกำหนดการลงพื้นที่ในเขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด และเขตดุสิตนายธนวรรธน์ กล่าวย้ำว่า โครงการ GLO Official Sellers ของสำนักงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายที่มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับสำนักงานฯ ในการลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา เข้าร่วมโครงการจุดจำหน่ายสลากที่จะทำให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กำหนด โดยในแต่ละจุดจะได้รับสลากไปจำหน่ายจุดละ 25 เล่ม หรือ 2,500 ฉบับ ณ จุดจำหน่ายตามโครงการฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินในการซื้อขายสลากจะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 แล้ว การซื้อขายดังกล่าว ยังสามารถบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ แสดงความเป็นเจ้าของสลากของผู้ซื้อ กรณีสลากหาย หรือเป็นหลักฐานสำหรับผู้ขาย หากมีการนำสลากไปขายต่อ โดยจากนี้ไปสำนักงานฯ จะมีการติดตามประเมินผลการจำหน่ายสลากตามโครงการฯ นี้เป็นประจำทุกงวด หากพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ สำนักงานฯ จะเร่งแก้ไขได้ทันท่วงที และหากพบว่าโครงการสามารถบรรเทาปัญหาได้ก็จะขยายผลด้วยการเพิ่มจุดจำหน่ายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไปต่อข้อซักถามเกี่ยวกับการที่ตัวแทนจำหน่ายนำสลากไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่างๆ นั้น นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าที่นำสลากไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่างๆ เป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขในสัญญา และหลักเกณฑ์การรับสลากไปจำหน่าย และจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ตั้งแต่งวดวันที่ 1 มีนาคม-1 มิถุนายน 2564 สำนักงานฯ ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายรายย่อย สมาคม องค์กรที่นำสลากไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ แล้ว จำนวน 4,148 ราย และยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า จำนวน 314 ราย รวมทั้งสิ้น 4,462 ราย สำหรับตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่จำหน่ายสลากเกินราคาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงการฉ้อโกงประชาชน ขณะนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วรวมทั้งสิ้น 744 ราย และยังคงมีการติดตามสืบสวนสอบสวนผู้กระทำผิดกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอเตือนประชาชนผู้ซื้อสลาก หากซื้อสลากโดยที่ไม่ได้รับสลากมาไว้ในครอบครองอาจเสี่ยงต่อการไม่มีสลากมาขึ้นรางวัล หากถูกรางวัล โฆษกคณะกรรมการสลากกล่าวในตอนท้าย