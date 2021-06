ทีเอ็มบีธนชาตสร้างประวัติศาสตร์ IPO ตั้งเป้า AUM แตะ 3 หมื่นล้าน ภายในปี 64

นางกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้เสนอขายพอร์ตการลงทุน ttb smart port รูปแบบใหม่แก่นักลงทุนทั่วไป เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน และต้องเปิดใช้งาน Greenshoe หรือการจัดสรรสำรองเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการที่มากกว่าจำนวนที่เสนอขาย โดยในวันแรกมียอดซื้อสูงถึง 1,600 ล้านบาท และภายในสัปดาห์แรกมียอดซื้อรวม 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ภายในสิ้นปี 2564 อยู่ที่ 30,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสร้างประวัติศาสตร์กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมต่างประเทศที่ซื้อขายได้รายวัน IPO ที่ใหญ่ที่สุดนางกิดาการ กล่าวด้านนายประพัทธ์พงศ์ วีระมน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอมุนดิ ประเทศไทย (Amundi Thailand) กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันครั้งแรกระหว่าง Amundi ทีเอ็มบีธนชาต บลจ.ธนชาต (Thanachart Fund Eastspring) หลังการรวมกิจการเป็นหนึ่งเดียวระหว่างทีเอ็มบีและธนชาต โดยทีเอ็มบีธนชาตได้ร่วมมือกับ บลจ.ธนชาต มอบหมายให้ Amundi เป็นผู้จัดการด้านการลงทุน (Outsourced Fund Manager) ให้ ttb smart port ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน Amundi จึงเน้นบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active) เพื่อพร้อมรับมือกับทุกสภาวะตลาดและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น โดยมีขั้นตอนการลงทุนที่แข็งแกร่ง สามารถกระจายความเสี่ยงในทุกกลยุทธ์การลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถเข้าถึงตลาดการเงิน รวมถึงผู้จัดการกองทุนชั้นนำทั่วโลก เพื่อคัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุด (Best In Class) สำหรับ ttb smart port อีกด้วย”ขณะที่นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) พันธมิตรที่ร่วมออกแบบและบริหารจัดการกองทุนใน ttb smart port กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นในแนวทางกระจายการลงทุน (Asset Allocation) และเชื่อว่าผู้ลงทุนแต่ละคนมีเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน หน้าที่สำคัญที่สุดของเรา คือ มุ่งมั่นบริหารและจัดการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีและสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนตามต้องการภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม สำหรับพอร์ตการลงทุนภายใต้ ttb smart port จะจัดพอร์ตในลักษณะ Fund of Fund โดยผสานความร่วมมือและมอบหมายให้ Amundi เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านจัดการลงทุนของกองทุนจาก บลจ.ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะลงทุนโดยตรงในกองทุนหลัก (Master Fund) จึงไม่เสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน ขณะที่ยังรักษาประสิทธิภาพและธรรมชาติทั่วไปของการลงทุนแบบกองทุนรวมในไทย สร้างสภาพคล่องทำให้ไม่เสียโอกาสการลงทุน เพราะการขายคืนจะได้รับเงินคืนภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่สั่งขาย (T+5) และยังขยายโอกาสให้เข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท ดังนั้น ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนระดับโลกได้โดยตรง พร้อมได้รับบริการจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพของไทยและสากลได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นจำนวนมาก”